Ballando con le Stelle, palo per Milly: chi dei giudici s’è sfilato

Nelle ultime ore sono circolate nuove voci circa la giuria della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Il toto nomi questa volta ha proposto, tra i tanti, quello di Francesca Fagnani, conduttrice televisiva e giornalista. La Fagnani è nota al pubblico per la conduzione di Belve, talk show di Rai 2, e per la partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo. A Febbraio infatti la conduttrice ha calcato per la prima volta il palco dell’Ariston, affiancando Amadeus in qualità di valletta per una delle cinque serate del Festival della Canzone Italiana. Ultimamente si è vociferato circa la possibilità per la giornalista di essere inclusa nel cast di Ballando con le Stelle con il ruolo di giurata, indiscrezione che in un primo momento ha entusiasmato gli utenti che non vedevano l’ora di assistere al ritorno di Francesca Fagnani sul piccolo schermo ma che pare essere già stata smentita. Ecco da chi.

La Fagnani nella giuria di Ballando: tutto vero?

A far letteralmente infiammare il web è stato un post pubblicato dalla pagina ufficiale di Ballando con le Stelle. La redazione ha infatti pubblicato un tweet con un sondaggio che invitava il pubblico a esprimere la propria idea su quattro nomi che potrebbero rientrare nella nuova giuria del programma. L’immagine ritraeva quattro personalità molto famose del mondo dello spettacolo, prima tra tutti Barbara D’Urso per poi continuare con Giuseppe Cruciani, Giancarlo Magalli e Francesca Fagnani. Mossa molto arguta da parte della produzione di Ballando con le Stelle che in questo modo avrebbe fatto intendere al pubblico di avere in mente un rinnovamento radicale della giuria del programma, tenendo conto anche delle sue richieste e volontà.

Tornando alla partecipazione della Fagnani al programma di Milly Carlucci, a smentire il rumor è stata la diretta interessata che ha commentato il post scrivendo: “Non vedo l’ora che riparta. Vi seguirò dal divano di casa mia, come sempre.” Dunque pare che Francesca Fagnani non parteciperà al programma di ballo di Rai 1 in qualità di giudice ma, come affermato da lei stessa, seguirà il programma da casa. Non resta quindi che attendere il ritorno di Belve per poter rivedere la Fagnani in televisione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Quando inizierà Ballando con le Stelle?

Le nuove puntate del talent di Milly Carlucci non vedranno la luce i primi giorni di settembre, come solitamente accedeva gli anni precedenti. Infatti la pagina twitter di Cinguetterai ha riportato la notizia secondo la quale la prima puntata del programma andrà in onda sabato 21 ottobre. Intanto questa estate avranno luogo i casting itineranti in giro per l’Italia con l’obiettivo di trovare nuovi insegnanti di ballo da inserire nel cast. E a proposito di cast nelle ultime ore sta circolando la voce secondo la quale potremmo vedere un ritorno di Raimondo Todaro. Il ballerino infatti sarebbe pronto a tornare in Rai e lasciare definitivamente Mediaset dopo la litigata con Maria De Filippi durante una delle puntate del serale di Amici 22.