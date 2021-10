Oggi c’è stata la conferenza stampa di Ballando con le stelle 2021, che prenderà il via sabato 16 ottobre 2021. Mancano due giorni quindi al debutto di un’edizione molto attesa: il cast è stato giudicato da tutti stellare. Una grande attesa per i Vip che scenderanno in pista, ma anche per i ballerini per una notte. Milly Carlucci aveva già annunciato il primo, e il nome non è di certo indifferente: Pippo Baudo ballerà per la Carlucci, per una notte, nella prima puntata. E non è l’unico grande nome a cui hanno pensato, anche se non per tutti è una cosa fattibile, ha spiegato la conduttrice.

Si è parlato a lungo di Alessia Marcuzzi a Ballando con le stelle, per esempio, e un fondo di verità c’era. Milly ha confermato tutto: ha provato davvero a portare la Marcuzzi nel suo programma. Alla fine però la trattativa non è andata in porto per degli impegni della conduttrice ex Mediaset che lo avrebbero impedito. La Carlucci infatti ha confermato: “Abbiamo tentato di inserirla nel cast, ma non è stato possibile per via di suoi impegni”. Queste le parole in conferenza, riportate da Davide Maggio.

In effetti alla luce delle ultime news sulla Marcuzzi tutto torna: Alessia potrebbe tornare a Le Iene. E non è detto che non abbia preso anche altri impegni. Ma non è l’unico nome Mediaset a cui Milly vorrebbe aprire le porte di Ballando con le stelle. E anche gli altri nomi sono di tutto rispetto, dei veri e propri volti della rete del biscione. Già qualche anno fa Milly aveva manifestato il desiderio di avere Barbara d’Urso ballerina per una notte a Ballando. Non era stato possibile per via dei tanti impegni della conduttrice di Canale 5, sarà possibile adesso, che gli impegni sono diminuiti? “Barbara l’ho invitata… perché no? Ma ci sono in ballo anche questioni di esclusive previste nel contratto”, ha detto Milly.

Le stesse questioni di esclusiva sarebbero il motivo per il quale non possono esserci altri conduttori Mediaset. Due nomi? Li ha fatti lei stessa: “Noi siamo apertissimi a Barbara, Gerry Scotti, Maria De Filippi, ma non lo so se sia possibile”. Ci sarà questo scambio di volti, per una notte almeno, tra Mediaset e Rai? Al pubblico non dispiacerebbe di certo, anzi sarebbe decisamente curioso vedere soprattutto la De Filippi ospite nel programma di Milly…