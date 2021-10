Alessia Marcuzzi, si apre l’ipotesi di un ritorno a Mediaset: quando e dove

L’indiscrezione bomba la leggiamo sulle pagine di Oggi. Il magazine ci anticipa, mettendo tutti i punti interrogativi del caso, che Alessia Marcuzzi sarebbe attualmente pensando ad un ritorno in Mediaset imminente. Se la notizia dovesse essere confermata, la conduttrice potrebbe ritornare al timone di nientepopodimeno che Le Iene, la trasmissione che per tanti anni ha condotto su Italia 1-

Su Oggi si parla di, citazione testuali, parole al miele da parte di Davide Parenti e Nicola Savino (rispettivamente ideatore e conduttore di Le Iene) per Alessia Marcuzzi. A Cologno Monzese si dice dunque che la Marcuzzi possa tornare a casa, riprendendo il timone dello show abbandonato tempo fa. Questa, per il momento, è da considerarsi come una semplice proposta ventilata alla presentatrice, che per il momento rimane sospesa in aria. Il magazine scandalistico non ci racconta, in effetti, quale sia stata la reazione (e la risposta) della diretta interessata a questo corteggiamento.

Il ritorno di Alessia Marcuzzi in studio sarebbe dunque un bel colpaccio per Le Iene, che si riprenderebbero così un volto molto amato dal pubblico mainstream e al quale ci eravamo tutti molto affezionati.

Le Iene 2021: una stagione tutta al femminile

Nel frattempo, fra un’inchiesta e uno scherzo e l’altro, prosegue con successo la stagione 2021 del format, che per l’occasione ha scelto di affidarsi ad un parterre de rois di donne di tutto rispetto.

Per questa nuova edizione delle Iene la produzione ha infatti deciso di affiancare a Nicola Savino, per ogni puntata, un membro diverso del gentil sesso. A partecipare a questa stagione abbiamo dunque visto la sportiva Paola Egonu, la ex velina Elisabetta Canalis, la modella Rocío Muñoz Morales, la cantante Madame, la conduttrice Elena Santarelli, e la giornalista Francesca Fagnani, la nuotatrice Federica Pellegrini, la cantante Ornella Vannoni e la comica Michela Giraud. Ciliegina sulla torta di questa edizione de Le Iene da poco iniziata l’artista Elodie, fresca di rottura da Marracash: in occasione della prima puntata, l’artista ha tenuto un commovente discorso sulla violenza di genere, diventato rapidamente virale sui social.