Milly Carlucci a ruota libera: la verità sulle voci di crisi col marito

Milly Carlucci pronta alla separazione dal marito? Parla la conduttrice: la verità. Spazio poi alle importanti parole su Maria De Filippi e al sogno coltivato per Ballando con le Stelle

Cosa c’è di vero sulle voci di crisi che starebbero investendo il matrimonio di Milly Carlucci e il marito Angelo? Addirittura qualche spiffero si è spinto più in là, parlando di divorzio. A far chiarezza sulla vicenda è intervenuta la diretta interessata che ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi (in edicola domani 18 aprile, qui le anticipazioni). La conduttrice di Ballando con le Stelle, però, non ha soltanto parlato della sua vita sentimentale, ma anche del suo show che sta volando in termini di ascolti, battendo il rivale Amici di Maria De Filippi. A proposito di Queen Mary: per lei ci sono state parole al miele.

“Il mio piede è rotto, ma il mio matrimonio è perfettamente integro… Abbiamo subito una truffa, già denunciata”

“Il mio piede è rotto, ma il mio matrimonio è perfettamente integro”, afferma Milly, smentendo categoricamente le voci che vorrebbero in crisi la relazione con Angelo. La Carlucci spiega il motivo del perché si sia diffusa tale voce e fa sapere di aver già provveduto a denunciare il fatto alla polizia postale: “Un sito di Panama ha dato la notizia del divorzio tra me e Angelo. Sosteneva che io avevo deciso di produrre crema di bellezza e mio marito non era d’accordo. E in fondo all’articolo c’era il coupon per ordinare la crema. Una bella truffa che abbiamo denunciato alla polizia postale”. Il matrimonio va a gonfie vele, come Ballando con le Stelle, che nelle prime puntate sta ottenendo ottimi ascolti, battendo la concorrenza di Amici. Milly è raggiante e confessa di avere un sogno nel cassetto per la trasmissione. Quel sogno si chiama Fiorello.

Appello a Fiorello e le dichiarazioni su Maria De Filippi: “Portabandiera delle donne”

“Sogno impossibile, lo so, ma per Fiorello farei carte false. Lui è grandioso. Ha la natura del jazzista. Programma tutto in modo maniacale, poi va in scena e improvvisa. Prendetelo pure come un appello”. Infine arrivano ampi elogi per Maria De Filippi, definita “portabandiera delle donne di spettacolo”, in quanto è una donna che non solo è diventata conduttrice di successo ma anche autrice e produttrice.