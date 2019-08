Miley Cyrus avvistata di nuovo con Kaitlynn Carter: ecco dove

Miley Cyrus e Kaitlynn Carter stanno insieme? Un nuovo avvistamento fra crescere i sospetti

Miley Cyrus e Kaitlynn Carter potrebbero essere una coppia. Le due sono state avvistate la settimana scorsa in atteggiamenti affettuosi a Como ma ora c’è un nuovo avvistamento che fa aumentare ancor di più i sospetti. La ex star di Disney Channel ha concluso il suo matrimonio con l’attore Liam Hemsworth da poco. I due si erano sposati il 23 Dicembre del 2018 e non hanno neppure fatto in tempo a festeggiare il loro primo anniversario. Le loro nozze infatti si sono concluse solo dopo 8 mesi dalla celebrazione. Insomma un matrimonio a tutti gli effetti ‘fast’. In questi giorni sono uscite tantissime indiscrezioni su questa fine che ha sconvolto non poco i fan delle due star. C’è chi dice che la colpa sia di Miley e chi invece di Liam. La verità, però, non si sa ancora. Tante chiacchiere ma poca, anzi pochissima, concretezza. Una cosa però è certa, Miley piano piano sta cercando di riprendersi e forse ha trovato anche un nuovo amore. Si tratta della blogger Kaitlynn Carter che, come lei, ha concluso il suo matrimonio proprio all’inizio di Agosto.

Miley Cyrus e Kaitlynn Carter, dopo Como, insieme a Los Angeles

Le vacanze italiane per le due sono dunque terminate. La rivista People poche ore fa ha lanciato la ‘bomba’: Miley Cyrus è stata vista di nuovo in compagnia di Kaitlynn. Le due sono state fotografate mentre, insieme, attraversavano in auto una strada di Los Angeles. Alla guida dell’auto c’è Miley mentre la blogger le siede accanto. Le due chiacchierano ma non questa volta non è stato segnalato nulla di ‘eclatante’. Nessun bacio, nessuna carezza, nessun atteggiamento affettuoso di qualsiasi tipo. Più che una coppia, le due sembrano due amiche. Ma, ovviamente, ciò è tutto ancora da vedere. Non a caso, una fonte a People ha rivelato che Miley non ha mai descritto Kaitlynn come la sua fidanzata ma ha sempre tenuto a precisare che si tratta di una sua amica. A Como le due ragazze si sono divertite tantissimo ma non erano sole. Insieme a loro c’erano infatti alcuni amici e la sorella di Miley, Brandi Cyrus come testimonia la foto qui sotto.

Miley Cyrus, qualcuno svela: “La sua felicità è tutta apparenza”

Sempre alla rivista People qualcuno ha svelato che in realtà per la cantante il bacio con Kaitlynn non ha significato nulla. E, inoltre, sempre secondo la fonte pare che Miley stia malissimo per la sua recente separazione. Intanto, stanno uscendo fuori altre pesanti indiscrezioni riguardanti specialmente Liam Hemsworth. Pare che la cantante abbia dichiarato che lei ha fatto di tutto per salvare il suo matrimonio, ma che sono stati i problemi di droga del marito ad aggravare la situazione.