Miley Cyrus e Liam Hemsworth: online il primo video (integrale) delle nozze

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati: online il primo video della festa di matrimonio

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati in gran segreto. Dopo aver pronunciato le loro promesse circondati dai parenti e dagli amici più stretti i due, dopo dieci anni di amore, hanno dato l’annuncio ufficiale sui social. Sempre online, poi, la cantante ha condiviso sul suo profilo Twitter un video inedito della festa di matrimonio. Miley Cyrus si mostra felice e allegra, mentre danza a piedi nudi sulle note di Uptown Funk di Mark Ronson con indosso il suo bellissimo abito da sposa. A riprenderla è proprio il suo sposo che, prima di tagliare la ripresa, si mostra e saluta i fan.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth sposi: il matrimonio segreto prima di Natale

Il matrimonio segreto tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth è stato celebrato poco prima di Natale. La coppia ha iniziato a frequentarsi dopo l’incontro avvenuto sul set del film The Last Song (dove hanno recitato insieme) e, da allora, non si sono più lasciati. Che i due avessero in mente di sposarsi in gran segreto si vociferava da diverso tempo. Ma la conferma è arrivata proprio il 24 dicembre, alla vigilia di Natale, quando sui social sono iniziate a trapelare le prime immagini della cerimonia (alcune condivise da Miley e Liam in persona).

10 years later ….. pic.twitter.com/Lm8VD5AVxa — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 26 dicembre 2018



Miley Cirus e Liam Hemsworth: matrimonio intimo e di basso profilo

Una cerimonia di basso profilo e, come anticipato sopra, con pochi invitati, così Miley Cirus e Liam Hemsworth hanno scelto di giurarsi amore eterno. Mantenersi lontano dai riflettori e cercare di non attirare l’attenzione dei paparazzi, però, non è servito a molto. Sui social, prima dell’annuncio ufficiale della coppia, sono iniziate infatti a trapelare delle foto inedite dell’evento che, alla fine, hanno spinto i neo sposi a non nascondersi più e a confermare tutto.