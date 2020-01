Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno finalizzato le pratiche del divorzio presentate 5 mesi fa. La coppia di attori conclude il matrimonio dopo quasi 10 anni di relazione

Dopo 5 mesi, la nota coppia di Hollywood ha legalizzato il divorzio. Un matrimonio che durava dal 2018, dopo quasi 10 anni di vita insieme. L’attore di Hunger Games chiese il divorzio nell’agosto del 2019, dopo l’avvistamento della moglie a bordo di uno yacht con l’ex moglie di Brody Jenner, Kaitlyn Carter. L’ex Hanna Montana smentì l’accusa di frode matrimoniale, dichiarando che la loro relazione era già finita con un tacito accordo. Dopo tale vicenda, entrambi hanno intrapreso nuovi rapporti sentimentali: l’attrice è fidanzata con Cody, cantante australiano e Liam con la modella Gabriella Brooks. Un relazione forse troppo moderna e complessa, come dichiarò qualche tempo fa in un’intervista la cantante di Wrecking ball.

La coppia d’oro di Hollywood ufficializza il divorzio. I motivi della separazione

“Sempre in evoluzione, cambiando sia come partner che come individui hanno deciso che questo è il momento migliore per concentrarsi sulle loro carriere e su loro stessi” riportava la nota rivista People Magazine. Una relazione complicata, non adatta forse alle necessità attuali dei diretti interessati. Una fonte molto vicina ad HollywoodLife (noto sito statuniteste che tratta la vita e il gossip delle celebrità americane), ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima del divorzio definitivo del 28 gennaio. “A Liam manca molto Miley. La amerà sempre e lei lo amerà sempre. Si sono separati perché Liam si è reso conto che non avevano un matrimonio ed una relazione tradizionale. È stato molto difficile per lui e non ha funzionato nemmeno per lei. Entrambi volevano vivere la propria vita in modo diverso”.

La nuova relazione con Cody e l’incubo del divorzio

L’attrice è ora felice per la sua nuova relazione con il cantante Cody. Stando sempre a quanto riporta HollywoodLife, Miley non ha vissuto bene gli ultimi mesi in cui si sarebbe confermato in maniera legale la fine del matrimonio con Liam. “Non è qualcosa che si può superare all’istante” rivela la fonte. “Ci sono ancora emozioni da elaborare”.