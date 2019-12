Miley Cyrus e Cody Simpson non si sono lasciati: lui nega il tradimento

Miley Cyrus e Cody Simpson stanno ancora insieme

Non è finita la relazione tra Miley Cyrus e Cody Simpson. Il cantante australiano – tramite il suo agente – ha smentito i gossip circolati nelle ultime ore. In particolare si è parlato di un tradimento, dopo che lo scorso weekend l’artista è stato avvistato in atteggiamenti piuttosto intimi con la playmate Jordy Murray. Stando alle dichiarazioni rilasciate dal diretto interessato la ragazza è solo un’amica e nulla più, visto che la storia d’amore con Miley procede alla grande. “Non c’è nulla di vero in questa storia. Cody è uscito solo con un’amica e il resto è tutto inventato”, ha dichiarato il rappresentante di Cody a E! News. Anche Alli Simpson, la sorella di Cody, ha chiarito che il rapporto con la Cyrus non si è di certo incrinato per via delle foto di TMZ.

La sorella di Cody Simpson smentisce le ultime fake news

“Mio fratello e Miley Cyrus sono ancora una coppia”, ha assicurato Alli Simpson al Daily Mail. La giovane ha ammesso di non conoscere i pani di Cody e Miley per le festività natalizie ma ha chiarito che non festeggerà in loro compagnia. “Trascorrerò il Natale e il Capodanno in Australia, con la mia famiglia”, ha aggiunto.

Miley Cyrus ha presentato Cody Simpson alla sua famiglia

Insieme dallo scorso ottobre, la storia tra Miley e Cody è già molto seria. Qualche settimana fa Simpson ha partecipato al matrimonio di Braison Cyrus, fratello minore della cantante e attrice.