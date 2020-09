Miley Cyrus, confessione sul divorzio da Liam Hemsworth: “Non lo accetto”

Miley Cyrus ha parlato del suo divorzio da Liam Hemsworth e ha fatto una confessione su quel periodo. I due si sono separati un anno fa e oggi la cantante ha detto cosa proprio non riesce a mandare giù di quanto è successo. Le parole di Miley sono arrivate dal podcast Joe Rogan Experience e tutti i fan ne stanno parlando in queste ore. La notizia è stata ripresa dalle testate internazionali, ma stanno iniziando a fare il giro anche delle pagine italiane. La cantante ha raccontato che la fine di un amore è accettabile, ma il fatto che sia avvenuto tutto pubblicamente ha reso meno sopportabile il tutto. Dal suo punto di vista infatti è comprensibile che due persone non si amino più e lo capiscano, decidendo di separarsi, ma la caccia alle streghe non è mai giustificata.

Miley Cyrus sul divorzio da Liam Hemsworth: “Non posso accettarlo”, la confessione

“Non posso accettare che si è cercato di trovare un ‘cattivo’ e tutte le altre storie”, ha detto a tal proposito. Miley Cyrus si è riferita a tutti i gossip che sono circolati sul suo conto e sul matrimonio finito con l’attore, in particolare a uno di questi. Si tratta infatti degli avvistamenti in Italia in compagnia di Kaitlynn Carter, dopo l’annuncio del divorzio da Hemsworth. Quando è scoppiato questo gossip c’è stato chi ha ipotizzato un tradimento della cantante ai danni del marito, ma in realtà non è andata così. E Miley si è sfogata abbastanza anche su questo argomento! La verità dei fatti è un’altra: dalla separazione all’avvistamento con la nuova ragazza in realtà ne era passato di tempo.

Miley Cyrus, nuovi dettagli sulla separazione da Liam Hemsworth: lo sfogo dopo i gossip

La cantante si è sfogata quindi dicendo che spesso il pubblico commenta ciò che vede o legge senza pensare che potrebbe essere passato del tempo tra una cosa e l’altra. Non è passata da un rapporto all’altro in un batter d’occhio né ha tradito Liam: su questo è stata chiara. E poi ha aggiunto: “C’è stato un sacco di tempo in mezzo che non avete visto”. La cantante insomma si è sfogata per bene e ha spiegato come si sono svolti in realtà i fatti. E non è esattamente la stessa versione ipotizzata da chi ha parlato di tradimento! Nel divorzio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth non c’è stato un “cattivo”: è semplicemente finito l’amore.