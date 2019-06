Milena Vukotic: “Vivo separata da mio marito”, la reazione della Balivo

Milena Vukotic, l’ex concorrente di Ballando con le stelle, annuncia un grande scoop a Vieni da me di Caterina Balivo

Ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle, ma la carriera di attrice di tv e teatro di Milena Vukotic è stata lunga e piena di successi. Nei lavori che l’hanno impegnata negli anni, l’attrice ha anche recitato al fianco della grande Valeria Valeri che ci ha lasciati solo ieri e che la Vukotic e l’intero studio di Vieni da me ha salutato con un grande applauso. Un momento molto commovente che ha intristito tutti i presenti tra il pubblico e Milena ha voluto ricordare la collega. Ma non solo, l’interprete di Nonna Enrica nella fiction Rai Un medico in famiglia, si è sottoposta all’ormai famosa “cassettiera” con l’aiuto della quale la padrona di casa, Caterina Balivo, intervista i suoi ospiti. Tra i ricordi anche il passato a Parigi dove studiava danza classica, lo spettacolo realizzato insieme a Carla Fracci ed alcuni dettagli del suo matrimonio con Alfredo.

Milena Vukotic e lo “scoop” sul rapporto con il marito

Un vero scoop quello che Milena Vukotic ha rilasciato alle telecamere di Rai 1 e in particolare al programma Vieni da me. Anche Caterina Balivo è rimasta a bocca aperta quando l’attrice ha rivelato: “Io e mio marito viviamo separati. Abbiamo due appartamenti separati ma uniti dal balcone“. La confessione della Vukotic è inedita e la padrona di casa ha gridato subito allo scoop. “Siamo sposati da 17 anni e viviamo separati dal matrimonio. Sono innamorata di lui, è impossibile non esserlo. Mangiamo insieme a casa mia, poi ognuno dorme nel proprio appartamento“, ha confessato ancora Milena, svelando successivamente anche le motivazioni di questa scelta.

Milena Vukotic, i motivi per cui vive separata dal marito

Una notiziona quella di Milena Vukotic, lei e suo marito Alfredo vivono in due case diverse ma comunicanti. Le motivazioni? Anch’esse sono state raccontate dalla Vukotic: “Noi ci siamo incontrati ad un certo punto della vita, anche per una ragione pratica abbiamo deciso di fare così. Io abitavo lì con mia mamma, lui (il marito, ndr.) ha preso l’appartamento accanto. Così è molto civile perché ad un certo punto ognuno ha le sue abitudini, i suoi orari“. Dunque dietro a questa scelta che molti non condivideranno ci sarebbero ragioni di natura pratica. Essendosi incontrati non da giovani, la Vukotic e il marito hanno così pensato di avere anche da sposati la propria privacy, che è difficile da lasciare dopo tempo passato da soli.