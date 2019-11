Milena Miconi, drammatico racconto: “Un uomo mi perseguitava”

Anche Milena Miconi è stata vittima di stalking quando lavorava al Bagaglino

Milena Miconi ha parlato per la prima volta di un brutto episodio della sua vita privata. Qualche anno fa, quando era una prima donna del Bagaglino, è stata perseguitata da un uomo. Un vero e proprio stalker, che ha smesso di essere tale quando l’attrice e soubrette ha iniziato la sua relazione con l’attuale marito Mauro Graiani, regista e sceneggiatore. Ricordare quel periodo non è stato però facile per la Miconi, che lo ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv alla vigilia del suo nuovo spettacolo teatrale dove reciterà accanto alla figlia più grande Sofia, che a 17 anni ha già un certo interesse per la recitazione.

Milena Miconi ricorda un drammatico episodio della sua vita

“Diceva di essere un mio grande ammiratore e mi tormentava telefonandomi giorno e notte”, ha confidato Milena Miconi alla rivista edita da Cairo Editore. “Avevo paura, non mi sentivo più al sicuro. Di sera, appena finivo lo spettacolo, uscivo dal teatro guardandomi attorno. Poi correvo verso la macchina e aprivo la portiera in fretta per chiudermi dentro, spaventata dall’idea di trovarmi quella persona davanti. A volte avevo l’impressione di essere seguita”, ha aggiunto l’attrice. Milena era sul punto di sporgere denuncia ma poi qualcosa è cambiato quando è diventato di dominio pubblico la sua relazione con Mauro Graiani.

La storia con Mauro Graiani ha salvato Milena Miconi

“Quando i giornali hanno iniziato a fotografarci, a scrivere di noi, quell’uomo a poco a poco ha smesso di telefonare. Fino a sparire”, ha sottolineato Milena Miconi. In seguito non ci sono state più esperienze del genere. Oggi la 47enne è felice con la sua famiglia: oltre al marito Mauro e alla primogenita Sofia c’è pure la piccola Agnese, di 10 anni, e la cagnolina Lola.