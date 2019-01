Milena Miconi si sposa dopo 17 anni di fidanzamento: l’annuncio in tv

Matrimonio per Milena Miconi con il compagno storico Mauro Graiani: l’annuncio a Vieni da me

Fiori d’arancio nel 2019 per Milena Miconi. La popolare attrice, ex protagonista di Don Matteo e Il commissario Manara, ha annunciato a Vieni da me di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno storico Mauro Graiani. È accaduto in occasione del recente compleanno di Milena, che ha spento le 47 candeline lo scorso 15 dicembre. “Mi ha fatto la proposta con tanto di anello”, ha raccontato la Miconi a Caterina Balivo. L’interprete e Mauro, di professione sceneggiatore, stanno insieme da 17 anni e hanno due figlie Sofia e Agnese, che oggi hanno 15 e 8 anni.

Milena Miconi e Mauro Graiani si sposano nel 2019

“Non abbiamo ancora fissato una data ma sarà entro il 2019”, ha aggiunto Milena Miconi a Vieni da me. Dopo quasi venti anni insieme, l’attrice e Mauro si sentono già marito e moglie ma ora hanno deciso di rendere il rapporto ufficiale. Entrambi hanno alle spalle due matrimoni falliti e, nonostante il tempo che passa, sono più uniti e complici che mai.

Milena Miconi oggi: impegnata sul palcoscenico

Dopo tanto lavoro al cinema e in tv, Milena Miconi si è dedicata negli ultimi anni al teatro. In questi mesi è impegnata con la commedia teatrale Anche le formiche cadono, dove recita accanto a Marco Bonini, visto di recente nella fiction Rai Purché finisca bene e in quella Mediaset La dottoressa Giò.