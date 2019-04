Milena Miconi si sposa: svelata a Pomeriggio 5 la data del matrimonio

Il matrimonio di Milena Miconi dopo 18 anni di fidanzamento

Ora non ci sono più dubbi: Milena Miconi si sposa! Dopo l’annuncio di qualche mese fa a Vieni da me di Caterina Balivo l’attrice e showgirl ha confermato il matrimonio a Pomeriggio 5. La Miconi ha svelato la data delle nozze ai telespettatori di Mediaset: il grande giorno è fissato al prossimo sabato 25 maggio. E come chiarito da Barbara d’Urso, le telecamere del programma Mediaset seguiranno il grande evento. Che arriva dopo diciotto anni d’amore tra l’ex star del Bagaglino e il compagno storico Mauro Graiani. La coppia ha avuto in quasi venti anni di relazione due figlie, Sofia e Agnese, che oggi hanno 15 e 8 anni.

Milena Miconi e Mauro Graiani finalmente marito e moglie

Dopo tanto tempo insieme Milena Miconi e Mauro Graiani hanno finalmente deciso di diventare a tutti gli effetti marito e moglie. L’idea del matrimonio era nell’aria da tempo ma la proposta ufficiale è arrivata solo lo scorso dicembre, durante il 47esimo compleanno della Miconi. Tra un brindisi e un pezzo di torta Milena – che tutti ricordano per il suo ruolo del sindaco Laura Respighi nella fortunata fiction Rai Don Matteo – ha ricevuto un prezioso anello di fidanzamento.

Milena Miconi pronta per il matrimonio con Mauro Graiani

In questo periodo Milena Miconi è alle prese con i preparativi del matrimonio che, come già chiarito, verrà celebrato il prossimo 25 maggio. L’evento sarà seguito da Barbara d’Urso, che più volte ha avuto il piacere di invitare l’attrice nei suoi programmi tv.