Milena Miconi: a Verissimo il GF Vip è argomento tabù

Com’è noto, quest’anno “Verissimo” ha messo un vero e proprio divieto ai vipponi del “Grande Fratello Vip“. L’ultimo gieffino ospitato da Silvia Toffanin, infatti, è stato Antonino Spinalbese lo scorso febbraio. Da allora, con il cambio delle linee autoriali, nessun ex concorrente è stato intervistato dalla conduttrice, nemmeno i finalisti e la stessa vincitrice. L’unica invitata nel salotto del talk di Canale 5 è stata Milena Miconi, che è stata una degli ospiti della puntata di oggi 22 aprile.

Tuttavia, l’intervista fatta a Milena si è concentrata maggiormente sulla vita e la carriera dell’attrice, omettendo quasi completamente la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Silvia Toffanin ha menzionato il GF Vip solamente all’inizio, quando ha chiesto alla showgirl com’è stato tornare dalla propria famiglia dopo ben quattro mesi. Al che, la Miconi ha parlato brevemente del suo percorso:

Bellissimo, la cosa più difficile è stato il distacco dalla mia famiglia. Rientrare a casa è stato meraviglioso. Avevo voglia di farmi conoscere da una generazione nuova, perché il Grande Fratello è visto da tanti giovani che non mi conoscevano. E, oggi, anche aver conquistato qualcuno di loro che magari è andato a curiosare nel mio passato mi fa piacere, sono contenta. E anche per me, per provare un’esperienza diversa, nuova, anche se è stata dura.

Dopo queste parole di Milena, Silvia ha subito cambiato argomento e non ha fatto alcune domande riguardanti la sua esperienza nel reality. Un modus operandi molto diverso rispetto alle interviste fatte solitamente ai vipponi dopo la loro uscita dalla Casa, dove le interviste erano prettamente impostate sul racconto dei momenti vissuti al GF Vip. Insomma, il “Grande Fratello Vip” sembra essere diventato un vero e propio tabù negli studi di Canale 5.

Milena Miconi: l’amore per la sua famiglia e le difficoltà economiche

Milena si è poi confidata con Silvia Toffanin parlando del suo passato, raccontanto di quando a soli 21 anni ha deciso di sposarsi e lasciare il nido familiare. Quel matrimonio finì presto, ma l’attrice ricorda ancora le incomprensioni createsi con il fratello Marco dopo essersene andata. “Lo lasciai con mamma e papà, non credevo che per lui fosse importante la mia presenza. Lui non mi cercava, ci siamo allontanati“, ha dichiarato prima di commuoversi davanti ad un videomessaggio da parte proprio del fratello, che ha speso bellissime parole per lei.

Dopodiché, 22 anni fa, conobbe Mauro Graiani, padre delle sue due figlie e suo marito dal 2019. Il loro incontro è stato proprio segnato dal destino, dato che dopo solo quattro uscite Milena rimase incinta della loro prima figlia, Agnese. Da lì, non si sono più separati e hanno costruito insieme una bellissima famiglia.

Tuttavia, le difficoltà non sono mancate nella vita di Milena. Dopo la nascita di Agnese, infatti, l’ex vippona ha dovuto vedere la sua carriera ridimensionarsi, tanto da non avere più lavoro. Fortunatamente, il teatro è stato la sua ancora di salvezza: