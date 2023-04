By

Sabato 22 e domenica 23 aprile 2023 saranno diversi gli ospiti che saranno protagonisti nelle trasmissioni di punta Rai e Mediaset. A Verissimo ci saranno Roberto Bolle e Sonia Bruganelli, nei giorni scorsi al centro del gossip (si è mormorato che il matrimonio con Bonolis fosse finito, i diretti interessati hanno smentio). A Domenica In Mara Venier riceverà, tra gli altri, Rita Pavone e Pierfrancesco Pingitore. Tra gli invitati di Francesca Fialdini a Da Noi… A ruota libera ecco Gigi e Ross e Veronica Pivetti.

Gli ospiti di Verissimo di sabato 22 e domenica 23 aprile

Silvia Toffanin, in onda sabato e domenica a partire dalle ore 16.30 su Canale Cinque, ospiterà in studio diverse celebrità tra cui due ex protagoniste del GF Vip 7, Sonia Bruganelli e Milena Miconi. Sabato riceverà:

Martina Stella che ritorna a parlare dopo un lungo periodo di silenzio

che ritorna a parlare dopo un lungo periodo di silenzio Antonia Liskova , protagonista della fiction di Canale 5 “Il Patriarca”.

, protagonista della fiction di Canale 5 “Il Patriarca”. Federica , la cantante eliminata dell’ultima puntata di Amici

, la cantante eliminata dell’ultima puntata di Milena Miconi, fresca dell’esperienza al GF Vip

fresca dell’esperienza al GF Vip Paola Caruso , che sta attraversando un periodo non facile per via della malattia del figlio

, che sta attraversando un periodo non facile per via della malattia del figlio Vladimir Luxuria , opinionista de L’Isola dei Famosi

, opinionista de L’Isola dei Famosi Kodo Nishimura, monaco buddista e make up artist militante a livello internazionale dei diritti Lgbtq+

Domenica 23 aprile sarà la volta di:

Roberto Bolle che si racconterà tra vita privata e carriera

che si racconterà tra vita privata e carriera Sonia Bruganelli che sarà ospite per la prima volta in compagnia della figlia Adele nata dal matrimonio con Paolo Bonolis.

che sarà ospite per la prima volta in compagnia della figlia Adele nata dal matrimonio con Paolo Bonolis. Romina Power e Yari Carrisi Power , la prima intervista madre-figlio

, la prima intervista madre-figlio I Pooh. La celebre band italiana che vanta più di 100 milioni di dischi si racconta attraverso la voce dei protagonisti: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli

Gli ospiti di Domenica In

L’appuntamento con Domenica In è come al solito alle ore 14 su Rai Uno. Mara Venier ospiterà i seguenti personaggi:

Rita Pavone sarà protagonista di una lunga intervista

sarà protagonista di una lunga intervista Pierfrancesco Pingitore sarà il protagonista della slot “e compagnia bella”. Si omaggerà il “Bagaglino”. Insieme a lui, per ricordare la celebre compagnia teatrale, ci saranno alcuni dei protagonisti di questa storica compagnia della capitale: Leo Gullotta, Martufello, Valeria Marini, Gabriella Labate

sarà il protagonista della slot “e compagnia bella”. Si omaggerà il “Bagaglino”. Insieme a lui, per ricordare la celebre compagnia teatrale, ci saranno alcuni dei protagonisti di questa storica compagnia della capitale: Leo Gullotta, Martufello, Valeria Marini, Gabriella Labate Simone Coccia, ex gieffino ed ex fidanzato di Stefania Pezzopane

ex gieffino ed ex fidanzato di Stefania Pezzopane Fabio Testi si racconterà a tutto tondo

si racconterà a tutto tondo Andrea Sannino e Gigi Finizio per la quota ospiti musicali

Gli ospiti di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio

Appuntamento come al solito su Rai Tre a partire dalle ore 20.00 per il pubblico di CTCF. Fabio Fazio riceverà i seguenti personaggi:

Jovanotti, uno dei cantanti più amati d’Italia

Articolo in aggiornamento…

Gli ospiti di Da Noi… A ruota libera

Il programma di Francesca Fialdini prenderà come al solito la linea su Rai Uno a partire dalle 17:20. Questi gli ospiti attesi:

Flavio Insinna , attore e conduttore che ogni giorno, nella fascia preserale, conquista milioni di spettatori alla guida de L’Eredità

, attore e conduttore che ogni giorno, nella fascia preserale, conquista milioni di spettatori alla guida de L’Eredità Veronica Pivetti, volto noto di cinema, tv e teatro, attualmente in tour con lo spettacolo “Stanno sparando sulla nostra canzone”, che sarà in scena a Roma dal 25 aprile

volto noto di cinema, tv e teatro, attualmente in tour con lo spettacolo “Stanno sparando sulla nostra canzone”, che sarà in scena a Roma dal 25 aprile Gigi e Ross : il duo comico sarà protagonista di una divertente intervista

: il duo comico sarà protagonista di una divertente intervista Irene Vella, giornalista e scrittrice, autrice del libro autobiografico “Un chilo alla volta”, in cui ha raccontato il viaggio di andata e ritorno dalla prigione dell’obesità

Gli ospiti di Amici di Maria De Filippi

Nel Serale di Amici, in onda su Canale Cinque sabato 15 aprile a partire dalle 21.30 circa, sbarcheranno: