Mila Suarez parente del re del Marocco: lo scoop di Signoretti

Mila Suarez figlia dei cugini del re del Marocco: scoop al Grande Fratello

Colpo di scena al Grande Fratello 16. Secondo quanto rivelato dal giornalista Riccardo Signoretti a Domenica Live, Mila Suarez sarebbe parente dell’attuale re del Marocco. Ovvero Mohammed VI, il diciottesimo sovrano della dinastia di sceicchi alawide, salito al potere nel 1999. Stando alle parole del direttore del settimanale Nuovo, Mila sarebbe figlia dei cugini del re e il suo vero nome sarebbe un altro. Del resto il cognome Suarez fa pensare ben poco al paese nord africano. Ma c’è di più: a detta di Signoretti la famiglia della modella non sarebbe così felice di vedere la 30enne nella Casa più spiata d’Italia. Un retroscena che ha stupito tutti, a partire dalla conduttrice Barbara d’Urso che non sapeva nulla di questa faccenda. L’argomento verrà presto affrontato in una puntata del reality show?

La carriera di Mila Suarez: dal Marocco all’Italia

Stando alle poche informazioni che si trovano sul web, Mila Suarez è arrivata in Italia all’età di 18 anni. La giovane si è trasferita a Parma, dove ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della moda. Per via della sua avvenenza fisica è stata subito soprannominata “la Belen di Parma”. E nel 2013 vive un flirt proprio con un ex fidanzato della Rodriguez: Fabrizio Corona. Una liason che dura pochissimo e che spinge poi Mila a partecipare a Uomini e Donne. Sempre nel 2013 è tra le corteggiatrici di Eugenio Colombo, il deejay che alla fine ha scelto Francesca Del Taglia. Successivamente la Suarez ha preso parte a Temptation Island 2017 in qualità di tentatrice.

Mila Suarez popolare grazie alla storia con Alex Belli

Mila Suarez è però diventata popolare in Italia solo grazie alla storia d’amore con l’attore Alex Belli. I due si sono frequentati per circa un anno ed erano sul punto di sposarsi e mettere su famiglia. La coppia era pronta pure a mettersi in gioco a Temptation Island Vip ma non ha convinto fino in fondo la redazione di Maria De Filippi. Che ci ha visto lungo visto che poco dopo l’estate Mila e Alex si sono lasciati.