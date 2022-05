Mila Suarez genitori e infanzia difficile: Barbara d’Urso svela tutto in tv

Non ha avuto una vita facile Mila Suarez. L’infanzia della modella e influencer marocchina è stata piuttosto travagliata. La diretta interessata non ne ha mai parlato apertamente, neppure nella sua esperienza al Grande Fratello nel 2019. A snocciolare qualche dettaglio ci ha ora pensato Barbara d’Urso a La Pupa e il Secchione, dove l’ex fidanzata di Alex Belli è stata una protagonista indiscussa.

Nel corso della finalissima – durante la quale Mila Suarez ha avuto un acceso diverbio con la giurata Soleil Sorge – la conduttrice Mediaset ha confidato che la pupa non ha alle spalle dei trascorsi semplici. Mila è stata abbandonata dai suoi genitori e non è riuscita ad andare a scuola come le bambine della sua età. La Suarez e le sue due sorelle hanno dovuto fare i conti con una vita dura e complicata.

Per il momento la giovane ha preferito non fornire ulteriori informazioni ma ha chiarito di non aver mai voluto parlare di questo capitolo della sua esistenza per evitare pietismi o favoritismi. Chissà però che la faccenda non venga aperta presto altrove…

Nessun accenno da parte di Mila Suarez alla presunta parentela con il re del Marocco. Qualche anno fa, infatti, si era parlato di un legame tra la 34enne e Mohammed VI, il diciottesimo sovrano della dinastia di sceicchi alawide, salito al potere nel 1999.

Secondo qualcuno la Suarez sarebbe figlia dei cugini del re e il suo vero nome sarebbe un altro. Del resto il cognome Suarez fa pensare ben poco al paese nord africano. Fino ad oggi Mila Suarez non ha mai confermato ma neppure smentito tale pettegolezzo.

Stando alle poche informazioni che si trovano sul web, Mila Suarez è arrivata in Italia all’età di 18 anni. La pupa si è trasferita a Parma, dove ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della moda. Per via della sua avvenenza fisica è stata subito soprannominata “la Belen di Parma”.

Nel 2013 ha avuto un flirt proprio con un ex fidanzato della Rodriguez: Fabrizio Corona. Una liason che è durata pochissimo e che ha spinto poi Mila a partecipare a Uomini e Donne. Sempre nel 2013 è stata tra le corteggiatrici di Eugenio Colombo, il deejay che alla fine ha scelto Francesca Del Taglia. Successivamente la Suarez ha preso parte a Temptation Island 2017 in qualità di tentatrice.

Mila Suarez è però diventata popolare in Italia solo grazie alla storia d’amore con l’attore Alex Belli. I due si sono frequentati per circa un anno ed erano sul punto di sposarsi e mettere su famiglia. Poi l’ex star di Centovetrine ha incontrato Delia Duran, alla quale è legato tuttora.