Mila Suarez furiosa con Francesca De André: risposta al veleno dopo l’attacco

Grande Fratello, Mila Suarez e Francesca De André ancora in guerra: le ultime news

Mila Suarez e Francesca De André non troveranno mai un punto d’incontro. Le due hanno iniziato a litigare nella Casa del Grande Fratello 2019 e non smetteranno, probabilmente, mai. O almeno non fin quando una parlerà ancora dell’altra. Mila e Francesca al Gf non hanno avuto neanche il tempo di provare ad andare d’accordo, perché Francesca ha iniziato ad attaccare e criticare l’altra dal secondo giorno che ha messo piede nella Casa. Lo ha fatto, a suo dire, per difendere Alex Belli e la sua nuova fidanzata Delia, che lei conosce e pare siano anche amici. Francesca insomma non gradiva che Mila parlasse della sua storia con Alex, anche se per certi versi era normale farlo nelle prime settimane per potersi far conoscere. E poi non dimentichiamo che nelle prime puntate del Gf si è parlato spesso di Mila e Alex Belli, ragion per cui la Suarez aveva sempre nuovi argomenti di cui discutere e su cui riflettere.

Mila Suarez risponde alla dedica di Francesca De André dopo il Gf

Francesca non ha sopportato l’atteggiamento di Mila sin dal primo giorno e ciò che è successo dopo è storia nota. Hanno continuato a discutere ogni settimana e anche quando la De André è stata eliminata. Quest’ultima poi ha lanciato l’ennesima frecciatina a Mila durante il gioco Obbligo o verità, per questo Mila in queste ore ha deciso di risponderle per le rime. Francesca le avrebbe dovuto dedicare una canzone e sperava esistesse una dal titolo “fatti una vita”. La risposta di Mila? Eccola: “Ah, anche io avrei voluto dedicarti una canzone. Si chiama Vaff….lo di Marco Masini è molto bella… Sicuramente potrebbe esserti di grande ispirazione”.

Gf news, le ultimissime sui concorrenti della 16esima edizione

Non ci è andata leggera, ma d’altronde dopo essere rimasta in silenzio per settimane a un certo punto era chiaro che Mila non sarebbe più rimasta solo ad ascoltare. Francesca De André e Mila Suarez non sono le uniche a darsi battaglia dopo il Grande Fratello: anche Gaetano ha sferrato un durissimo attacco a Gianmarco Onestini!