Mila Suarez e Gianmarco Onestini sono fidanzati oggi? Cosa è successo tra loro dopo La Pupa e il Secchione Show? C’è chi è curioso di capire e sapere come si è evoluto il rapporto fra loro, visto che nella villa di Barbara d’Urso ci sono stati dei baci tra loro. Ci sarà stato un seguito a questi baci? A quanto pare no. Chi ha pensato fosse nato un grande amore ha preso un grande abbaglio, perché in realtà pare sia nata una semplice ma bella amicizia nel programma andato in onda su Italia 1.

Mila ha rilasciato un’intervista a Super Guida Tv in cui ha fatto un bilancio sulla sua esperienza a La Pupa e il Secchione Show. Ha parlato per esempio del percorso iniziato con Mirko Gancitano e terminato con Gianmarco Onestini e della possibilità che gli attriti tra Soleil Sorge e Gianmarco abbiano influito in modo negativi sul suo percorso. La Suarez non pensa che né un secchione né l’altro abbiano penalizzato il suo gioco. Non si è sentita messa in difficoltà da nessuno dei due, insomma.

A proposito di Soleil, però, non saprebbe dire se potesse essere prevenuta nei confronti di Gianmarco Onestini o meno. Lei di certo ha discusso con la Sorge in passato, ma non conosce bene i precedenti con il suo ex secchione. Poi è arrivata la domanda delle domande: Mila Suarez e Gianmarco Onestini stanno insieme o sono amici? Sarà nato del tenero tra loro dopo il programma? La domanda sorge spontanea, dato che sono stati visti in vacanza insieme.

Ebbene, la risposta è no, non è nato nulla di più di un’amicizia. Mila è stata chiara sul loro rapporto: “Beh, diciamo che tra di noi c’è solo amicizia, una bella amicizia ma solo questo”. Ha speso belle parole per lui, pensa sia una persona meravigliosa e ha fatto i complimenti anche alla famiglia Onestini. C’è un grande affetto tra loro e questo è fuori discussione, ma è solo amicizia, ha ribadito a fine risposta. Cupido insomma non ha fatto centro: Mila Suarez e Gianmarco Onestini dopo La Pupa e il Secchione Show sono soltanto amici.