Mikaela: la Velina bionda non vede il fidanzato da gennaio

Periodo sentimentale un po’ turbolento per Mikaela Neaze Silva, la Velina bionda di Striscia la notizia. La conduttrice di Paperissima Sprint ha rivelato al settimanale Di Più Tv – nel numero in edicola da martedì 14 luglio – che non vede il fidanzato da più di sette mesi. L’ultimo incontro tra i due è avvenuto infatti lo scorso gennaio. La ballerina e il giovane portano avanti da tempo una relazione a distanza ma l’emergenza Coronavirus ha completamente stravolto la loro quotidianità. E oggi Mikaela deve accontentarsi di chat e video chiamate per tenere viva la sua relazione, che dura ormai da sei anni. Un legame dunque importante, alla quale la Silva tiene molto tanto da fare il possibile per alimentarlo giorno dopo giorno seppur a distanza. Il fidanzato di Mikaela si chiama Bashir, è metà marocchino e metà francese, e fa il deejay ma studia Economia a Pechino. Il primo incontro è avvenuto proprio in Cina, quando la 26enne lavorava in Oriente con una compagnia di ballo prima di sfondare nella tv italiana.

Velina bionda di Striscia la notizia: Mikaela è fidanzata da sei anni con Bashir

“Abbiamo deciso di stare lontani finché l’emergenza Coronavirus non si sarà conclusa definitivamente, quindi non so ancora quando lo rivedrò. Stare senza di lui è duro, durissimo, anche se ci siamo abituati. Però quando sei sicura di aver trovato la persona giusta, e vuoi starci davvero, sei pronta ad affrontare qualsiasi sacrificio”, ha fatto sapere Mikaela Neaze Silva alla rivista edita da Cairo Editore. Qualche tempo fa la ballerina non ha nascosto progetti importanti con il suo Bashir. Mikaela sogna di diventare mamma di sei bambini, tre biologici e tre adottivi. Inoltre la Silva non intende lasciare il mondo del lavoro: oltre ad affermarsi sempre più nel mondo dello spettacolo spera di creare presto una linea di prodotti naturali per capelli afro.

Anche Shaila Gatta, la Velina mora, vive una relazione a distanza

Non solo Mikaela Neaze Silva, pure la Velina mora Shaila Gatta è pendolare per amore. Da circa un anno l’ex concorrente di Amici è legata all’ex calciatore del Frosinone Leonardo Blanchard. Shaila vive a Milano mentre lo sportivo a Grosseto e hanno vissuto il lockdown distanti. Prima dell’inizio delle registrazioni di Paperissima Sprint la napoletana si è concessa una vacanza romantica col fidanzato, al quale è molto devota. A settembre Shaila e Mikaela torneranno dietro il bancone di Striscia la notizia: Antonio Ricci ha riconfermato la coppia per il quarto anno consecutivo.