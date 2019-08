Mikaela, la Velina bionda pendolare per amore: il fidanzato vive in Cina

La Velina bionda Mikaela Neaze Silva è fidanzata da quattro anni

Il successo non ha cambiato la vita di Mikaela Neaze Silva. La Velina bionda di Striscia la notizia ama lo stesso ragazzo da ben quattro anni. Una relazione a distanza che la ballerina, oggi anche conduttrice di Paperissima Sprint con Shaila Gatta e Vittorio Brumotti, e il fidanzato portano avanti con passione, determinazione e tanti sacrifici. E sì, perché i due vivono in continenti diversi: lei in Italia, lui in Cina. Una distanza enorme che non sembra preoccupare la 25enne, che è sempre più innamorata del suo uomo, conosciuto mentre lavorava in Oriente. Per la Neaze Silvia questo è davvero un grande amore, da coltivare con coraggio e pazienza, in vista di un futuro decisamente migliore.

Le parole di Mikaela Neaze Silvia sul fidanzato

“Sono fidanzatissima da quattro anni, è un grande amore. Quando avevo 18 anni, sono stata scritturata da una compagnia di ballo italiana che faceva spettacoli in Cina e sono rimasta là ben tre anni”, ha raccontato Mikaela Neaze Silvia al settimanale Confidenze. Proprio lì la Velina di Striscia la notizia ha conosciuto l’attuale fidanzato, il cui nome è ancora top secret. “È mezzo marocchino e mezzo francese. Fa il dj e studia Economia. Vive ancora in Cina quindi per vederci dobbiamo fare lunghi viaggi. Ma non mi pesa perché sono super innamorata”, ha aggiunto la ragazza.

Mikaela Neaze Silva sogna matrimonio e figli

Quella con il fidanzato è una storia davvero importante, tanto che Mikaela Neaze Silva fa già progetti di matrimonio e figli. “Voglio sei bambini, tra miei e adottivi”, ha puntualizzato la giovane, che dopo Striscia la notizia vorrebbe diventare attrice. Mikaela non esclude però un futuro nel mondo della bellezza: tra i tanti sogni nel cassetto c’è quello di creare una linea di prodotti naturali per capelli afro.