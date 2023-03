Sono passati tre mesi dalla scomparsa di Sinisa Mihajlović, morto a causa di una grave forma di leucemia. La malattia gli fu diagnosticata nel 2019 e a seguito di un peggioramento improvviso, Sinisa si è spento il 16 dicembre 2022 all’età di 53 anni presso la clinica Paideia di Roma. Al suo fianco, c’era ovviamente la moglie Arianna Rapaccioni Mihajlović. Da quel tragico giorno, la donna ha spesso utilizzato il suo profilo Instagram per ricordare l’amato marito, condividendo foto con lui e i loro cinque figli: Viktorija e Virginia (che nel 2019 hanno partecipato all’Isola dei Famosi), Miroslav, Dushan e Nicholas. I post in questioni sono spesso accompagnati da commoventi dediche e parole da parte dell’ex showgirl. A tal proposito, ieri 28 marzo Arianna ha pubblicato un vecchio scatto insieme al marito e ai figli quando erano ancora bambini. “Non riesco a comprendere”, si legge sotto la foto in bianco e nero accompagnata da un cuore nero.

I messaggi di supporto e affetto per Arianna Mihajlovic

Queste parole hanno colpito profondamente i suoi seguaci, che l’hanno inondata di messaggi d’affetto e vicinanza. La frase di Arianna è costituita da parole che scuotono nel profondo e alle quali sicuramente riescono ad indentificarsi moltissime persone che hanno subito un lutto tragico e prematuro come il suo. Un’incapacità di riuscire a comprendere il perché sia dovuta accadere una cosa simile proprio ad uno dei tuoi affetti più e l’impotenza di non poter fare nulla per cambiare ciò che è ormai successo.

Molti utenti hanno, per l’appunto, concordato con lei sull’inspiegabilità degli avvenimenti della vita. Tuttavia, le hanno ricordato di farsi forza pensando ad una certezza che non le verrà mai tolta, ovvero l’amore che il suo Sinisa ha sempre avuto per lei e per i suoi figli. “Tutto incomprensibile. C’è il vostro amore immenso, però, che è certezza”, ha scritto un utente, a cui Arianna ha commentato con un cuoricino. Anche molti personaggi dello spettacolo hanno commentato la foto condivisa dalla moglie dell’ex calciatore. Tra i tanti troviamo i messaggi di Pamela Prati, Marina La Rosa, Fariba Tehrani, Jo Squillo, Eleonora Di Vaio, Giovanni Castiglioni e molti altri.