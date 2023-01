È passato più di un mese dalla prematura scomparsa di Sinisa Mihajlović. L’ex calciatore soffriva di una forma grave di leucemia dal 2019. A seguito di un peggioramento improvviso della malattia, Sinisa si è spento il 16 dicembre 2022 all’età di 53 anni presso la clinica Paideia di Roma. Al suo fianco, c’era la moglie Arianna Rapaccioni Mihajlović. Da allora, la donna ha sempre tenuto un profilo basso, ma nelle ultime ore ha spezzato il silenzio ed ha lasciato un forte messaggio sul suo profilo Instagram.

Arianna si è scagliata contro coloro che non hanno saputo rispettare il difficile momento della famiglia. Queste sono state le sue parole, con tanto di richiesta imperiosa:

Pensano tutti di conoscere le cose private della mia famiglia. Parlano, rilasciano dichiarazioni, interviste, senza sapere come sono andate esattamente le cose! Esigo silenzio e rispetto. Grazie.

L’ex showgirl non ha fatto riferimento a nessuno in particolare, ma dalle sue parole si evince che si tratti di qualcuno che ha raccontato cose non vere in un momento particolarmente doloroso per lei e i suoi figli. Probabilmente ci sono state persone che non hanno rispettato il silenzio della famiglia Mihajlović, commentando con commenti indesiderati un lutto che non gli apparteneva.

In molti sono subito accorsi a dare sostegno alla 56enne riempendola di risposte piene di supporto sotto il suo post. “Gentaglia, Ari. Lasciali perdere”, ha scritto l’influencer Chiara Nasti. “Hai ragione. La gente non perde mai l’occasione per tacere. Sei una grande donna, chapeau”, ha commentato poi un utente.

Ariana Rapaccioni, vita e carriera

Non molti sanno che Arianna Rapaccioni, da giovanissima, sognava una carriera nel mondo dello spettacolo. Negli anni ’90 è entrata a far parte del programma “Luna Park” di Fabrizio Frizzi. Proprio lì, nel 1995, ha incontrato per la prima volta quello che sarebbe stato suo marito per ben 27 anni, Sinisa Mihajlović.

Il loro è stato subito amore a prima vista e Arianna ha messo da parte la sua carriera per stare con ‘Miha’. I due convolano a nozze nel 1996, ma quella non sarebbe stata l’unica volta che la romana sarebbe salita sull’altare. Infatti, hanno celebrato una seconda cerimonia nel 2005 con rito ortodosso. Successivamente, nel 2021, in occasione delle nozze d’argento, hanno rinnovato le promesse con un terzo matrimonio in chiesa, tenutosi in Sardegna davanti ai loro affetti più cari.

La coppia ha avuto insieme 5 figli: Viktorija e Virginia (che nel 2019 hanno partecipato all’Isola dei Famosi), Miroslav, Dushan e Nicholas. Inoltre, Sinisa aveva già avuto un figlio da una precedente relazione, di nome Marco.

Un anno fa Virginia li ha resi nonni di una bimba, Violante. La giovane mamma aveva postato un post su Instagram mostrando la commozione del padre al sapere la notizia.