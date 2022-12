Ospite a Domenica In da Mara Venier, Eros Ramazzotti è parso piuttosto assonnato. Diversi telespettatori hanno commentato la vicenda su Twitter, notando una certa stanchezza nell’artista. D’altra parte lui stesso ha raccontato di aver dormito poco nelle scorse ore. L’artista è infatti reduce da un tour mondiale, dove si è esibito in America del Nord, Canada e Sudamerica. In totale 18 date. Il cantante ha detto che proprio per tutti questi spostamenti fatti in breve tempo era un po’ sfasato e assonnato.

L’intervista è iniziata con un pensiero per Sinisa Mihajlovic, scomparso il 16 dicembre, con il quale Ramazzotti era amico. Qui c’è stata un’esternazione controversa. Quando Mara Venier ha fatto notare che l’ex calciatore lasciava 6 figli, il cantante ha fatto una battuta, forse evitabile: “Eh si è dato da fare”. In studio è calato il gelo e la conduttrice è passata subito ad un altro argomento.

Si è parlato poi della vita privata di Eros che ha rivelato di essere single dopo la separazione da Marica Pellegrinelli: “Trovare l’amore non è così facile poi ho i miei figli. È un’amore diverso ma è sempre amore. È tutto incentrato su di loro. Ama è il mio motto”. La Venier lo ha anche elogiato perché è rimasto il ragazzo di sempre.

Ha mandato in onda un filmato del cantante in cui lo si è visto giovanissimo. Già all’epoca Eros parlava della solitudine che provava. A Domenica In ha spiegato che ancora oggi quel senso di solitudine non è scomparso: “C’è sempre e ci sarà sempre. Siamo nati soli. Io faccio concerti e vedo tante persone ma alla fine quando torno in hotel sono solo”.

L’intervista ha spaccato il pubblico del programma di Rai Uno. C’è chi ha elogiato la chiacchierata e chi, non pochi, hanno mosso diverse critiche. Più di qualcuno ha ritenuto la conversazione priva di ritmo. Altri hanno, come già accennato, trovato che il cantante fosse troppo stanco e che forse sarebbe stato il caso di organizzare l’intervista un altro giorno.

A non convincere nemmeno gli amici d’infanzia fatti arrivare in studio e fatti sedere a terra. Ci si poteva inventare qualcosa di differente. Da notare inoltre che quando Ramazzotti si è interfacciato con loro, tutto è stato molto improvvisato e farraginoso.

Da segnalare che Ramazzotti ha deciso di devolvere in beneficenza tutto il suo cachet a favore dei lavoratori dello spettacolo.