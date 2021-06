Mihajkovic ha risposato la moglie Arianna: tutti i dettagli del matrimonio

By

L’allenatore del Bologna e la sua dolce metà hanno festeggiato le nozze d’argento con una magnifica cerimonia in Costa Smeralda

Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna Rapaccioni si sono risposati dopo 25 anni dal primo matrimonio. Nozze d’argento quindi per la coppia che ha deciso di festeggiare questo bel momento nell’incantevole cornice di Porto Cervo, in Sardegna.

Cerimonia da sogno e romantica per l’allenatore del Bologna e la sua dolce metà. Alla presenza di amici e parenti c’è stato il fatidico scambio delle fedi. Testimone speciale di questo momento coì importante e significativo è stata la figlia della coppia Victorjia.

Nel suo account ufficiale sul noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, Arianna Rapaccioni ha voluto condivide con i suoi follower una foto speciale. L’immagine ritrae la fulgida coppia in uno scatto del loro matrimonio avvenuto 25 anni fa.

A commento della foto Arianna ha scritto: “Ne abbiamo fatta di strada in questi 25 anni” – quindi ha aggiunto – “le gioie di oggi i ricordi di ieri le speranze di domani“. I due si sono conosciuti negli anni ’90 quando Arianna faceva parte del programma televisivo Luna Park. Ma anche Quelli che il calcio.

Sinisa a quel tempo giocava nella Sampdoria. Dopo aver conosciuto il giocatore, Arianna non c’ha pensato due volte a mettere da parte la sua carriera televisiva per dedicarsi anima e corpo al marito e ai figli che da quell’amore sono venuti.

“Sinisa è arrivato e mi ha stroncato la carriera” – ha dichiarato la Rapaccioni, per poi aggiungere che lasciò il programma Luna Park a metà anno. “Ci siamo guardati, ci siamo innamorati e non ci siamo staccati più“: questa in sintesi la loro bellissima favola d’amore.

Una favola che tutti (o quasi tutti) vorremmo vivere almeno una volta nella vita. Ma come tutte le belle storie, ci sono state anche delle pagine buie, tristi e dolorose. Nell’estate del 2019 Sinisa ha infatti scoperto di essere affetto da una grave malattia.

L’allenatore si è curato ed ha sconfitto il suo male. Tra le pagine più liete, invece, della storia d’amore dei Mihajlovic c’è invece la notizia dell’arrivo di un nipotino. La figlia Virginia è infatti in dolce attesa.