Miguel Herran de La Casa di Carta (Rio), incendio in casa: come sta

Brutto episodio per Miguel Herran, attore spagnolo noto al grande pubblico per essere il volto di Rio ne La Casa di Carta e di Christian in Elite. Il 25enne originario di Malaga, nella giornata di oggi 8 aprile 2022, ha mostrato ai suoi più di 14 milioni di followers di Instagram un video che ritrae la sua abitazione in fiamme. Ecco cosa sarebbe successo e come sta l’attore.

Assurdo ma vero. Miguel Herran, come documentato dalle sue storie Instagram, si è trovato a vedere la sua abitazione andare in fiamme. L’attore ha ripreso le fiamme che hanno invaso lentamente l’immobile, distruggendo praticamente tutto. Herran ha scritto amaramente nelle storie “Buongiorno”, come a voler dire di essersi svegliato con questa brutta sorpresa. Nei video in cui si vede ciò che è accaduto è possibile udire, oltre al rumore di oggetti che si disintegrano, l’attore che singhiozza evidentemente disperato e in preda all’ansia. “La mia c***o di casa!”, ha detto sfogandosi tra i sospiri affannosi.

Le immagini mostrano una finestra nel cui riflesso si scorge una motocicletta, probabilmente quella posseduta da Herran. Purtroppo le fiamme hanno distrutto molti beni personali dell’attore, la cui casa è adesso un ammasso di oggetti inceneriti e macerie. Il 25enne, dopo che le fiamme sono state spente, ha fatto vedere ai fan com’è ridotta una delle stanze della sua proprietà tra muri anneriti, il soffitto praticamente distrutto, libri e credenze bruciate e un ammasso di roba fuori uso riversa nel pavimento.

Secondo quanto riportato da Webboh l’incendio sarebbe scoppiato mentre Herran, per fortuna, non si trovava in casa. Le cause del disastro sono ancora da accertare. Lo spagnolo non ha quindi riportato alcuna ferita e sta fisicamente bene. Purtroppo l’attore, oltre ai danni, ha dovuto subire la beffa di essere attaccato sui social per aver condiviso in tempo reale un momento tanto difficile. Molti hanno creduto fosse impensabile che “Rio” pensasse a registrare video nell’esatto in momento in cui la sua casa stava bruciando. Altri, addirittura, hanno pensato si trattasse di uno scherzo. Purtroppo, però, è tutto vero.

Non è la prima volta che il 25enne si apre così tanto sui social. A gennaio 2021 l’attore ha espresso la sua esasperazione dopo aver contratto il Covid, postando una foto che lo ritrae in lacrime.