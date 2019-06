Miguel dopo Amici ricomincia con Timor all’estero: c’è anche Arianna Forte

Amici 18, Miguel Chavez ricomincia insieme a Timor: il professore mantiene la promessa

Miguel Chavez non si è fermato dopo Amici 18. Il ballerino non è riuscito ad arrivare al Serale nel talent show, ma per lui si sono aperte altre porte. E non dimentichiamo, comunque, che potrebbero riaprirsi anche le porte della scuola di Amici: Maria De Filippi infatti gli ha dato l’opportunità di ripresentarsi ai casting per la prossima edizione del talent. Non sappiamo ancora se Miguel intende affrontare nuovamente il percorso da allievo. Potrebbe desistere soprattutto perché sta avendo altre opportunità in questi mesi! Una di queste pare gli sia stata offerta dallo stesso Timor Steffens: l’insegnante di Amici ha sempre detto di apprezzare Miguel come ballerino, per questo al momento si trovano insieme ad Amsterdam!

Miguel dopo Amici è con Timor Steffens in Olanda: con lui anche Arianna

Nelle stories Instagram di Timor è stato facile notare che tra i ballerini che stavano facendo riscaldamento per Dance dance dance c’è anche Miguel. E non è da solo: con lui c’è anche Arianna Forte! Anche lei è stata un’allieva di Amici 18 e anche lei, come Miguel, è sempre piaciuta tantissimo a Timor. I due ballerini sono insieme in Olanda, non sappiamo se per partecipare come concorrenti al programma oppure sono tra i ballerini professionisti. Forse ne sapremo di più nelle prossime ore, intanto Miguel e Arianna ad Amsterdam si godono anche la città. Tra le loro stories, infatti, sono a passeggio per le vie olandesi e ridono e scherzano insieme.

Timor mantiene le promesse: dopo Amici porta Miguel e Arianna in Olanda

Era facile immaginare che i due ballerini sarebbero stati seguiti dopo Amici dall’insegnante. Timor infatti ha fatto promesse a entrambi – e c’è in ballo sempre quella di Maria! -, ma è chiaro che i fan non potevano avere certezza del fatto che il coreografo non perdesse di vista i giovani talenti. Questa notizia di oggi di sicuro farà piacere al pubblico di Amici. Sapere che un professore mantiene le promesse che fa durante un programma televisivo è molto bello, non che ci fossero grossi dubbi su questo. Continueremo a seguire i profili Instagram dei tre protagonisti per capire cosa sta succedendo!