Mietta ‘sconvolta’ da Bova: “Stratosferico, ma stava con la moglie”

Daniela Miglietta, per tutti Mietta, a ruota libera. Intervistata dal Corriere della Sera, la cantante e doppiatrice è stata protagonista di una lunga chiacchierata in cui ha snocciolato una serie di aneddoti curiosi e inediti. Alcuni riguardanti anche dei suoi colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo. Particolarmente frizzante quello su Raoul Bova, incontrato da giovanissimo sul set de La Piovra. Spazio anche al legame con Zucchero, al secolo Adelmo Fornaciari. Qualcuno pensa che i due artisti abbiano avuto un flirt. Sulla questione Mietta ha fatto chiarezza.

Mietta su Zucchero e Raoul Bova

Perché c’è chi crede che ci sia stato del tenero con Zucchero? Perché Mietta girò il videoclip del brano Menta e rosmarino, al cui progetto partecipò anche Natalia Estrada. “Dovevo esserci solo io, Adelmo aveva una passione per me, però non mi volevo mettere in reggiseno, mi dava fastidio. E il regista chiamò Natalia e la mia giacca è passata a lei. Ma alla fine fu un’idea giusta”, ha ricordato la cantante che ha poi smentito di aver avuto un flirt con l’autore di Baila Morena: “Flirt? Nooo, amiconi veri, un bicchiere di vino, un pezzo di parmigiano, chiacchiere”.

Capitolo Raoul Bova. Conobbe il divo italiano sul set de La Piovra 8 e restò ammagliata da cotanta bel vedere. “Raoul – ha raccontato – era di una bellezza sconvolgente, davvero. Purtroppo io ero già impegnata e lui stava per mettersi con Chiara. Però era davvero stratosferico”. La Chiara nominata è naturalmente la Giordano, ex moglie di Bova. Il matrimonio saltò e l’attore iniziò a fare coppia con Rocio Munoz Morales.

Le occasioni mancate e gli attacchi di panico

Sempre restando in tema cinematografico, Mietta si fece sfuggire una ghiottissima occasione. All’apice del suo successo fu cercata da diversi registi. Addirittura fu chiamata per Il Postino, chicca immortale del cinema italiano con protagonista Massimo Troisi. Alla fine, però, la parte fu affidata a Maria Grazia Cucinotta. Poi venne contattata per essere la Bond girl di 007, ma prese una decisione controversa che ancora oggi le fa sentire l’amore in bocca: “Mi cercò Albert Broccoli, produttore di 007. Mi fissò un appuntamento. Ma lo cancellai all’ultimo minuto. Per la paura di volare. Addio film con Pierce Brosnan. Purtroppo certe cavolate le ho fatte e non si può tornare indietro”.

Mietta ha raccontato anche di soffrire da tantissimi anni di attacchi di panico. Uno la sorprese mentre si stava esibendo a Sanremo, l’anno in cui portò al Festivan Dubbi no. Si trovava sul palco, quando all’improvviso rimase quasi pietrificata: “Di colpo ho sentito che metà del corpo, la destra, era bloccata. Ero congelata, impazzita dalla paura. Ho cantato malissimo. Ora questi attacchi così violenti non mi vengono più, sono latenti. Da 5 anni faccio terapia, mi sono denudata delle mie fragilità. Se il tuo problema lo affronti, lo conosci e alla fine impari a controllarlo”.

Mietta e il fidanzato misterioso

La cantante, sempre al CorSera, ha rivelato di avere un nuovo fidanzato. Per cinque anni, dopo la fine del rapporto con il padre di suo figlio, è rimasta sola, concedendosi soltanto delle “sporadiche frequentazioni fisiche“. Oggi invece c’è un lui al suo fianco. Chi è? Mistero. “Non lo dico”, ha chiosato Mietta, preferendo mantenere massimo riserbo sulla relazione.

Tradimenti ne ha subiti? Sì. E ne ha pure commessi: “Ho pareggiato il conto. Prima scoprivo le malefatte: ero un segugio, facevo le poste. E poi ricambiavo”. Una volta si è fatta cogliere con le mani nella marmellata. Mentre parlava con il suo fidanzato ufficiale sul telefono fisso, per errore lasciò acceso il cellulare con cui aveva chiamato l’amante, che non sapeva che fosse impegnata. “Non la prese benissimo”, ha ricordato la doppiatrice.

L’amicizia con Sabrina Salerno e i colleghi per cui prova stima

Quando a Mietta è stato chiesto quali artisti della scena contemporanea predilige, ha risposto che le piacciono molto Elisa, Arisa, Elodie, Laura Pausini, Emma. Tiziano Ferro e Marco Mengoni. Infine parole dolci per gli amici speciali Sabrina Salerno e Biagio Antonacci: “Ci siamo incrociate in un programma di Raffaella Carrà e da allora non ci siamo più lasciate. Ci sentiamo spesso. E poi Biagio Antonacci, ci conosciamo da quel primo Sanremo 1988, da ragazzini stavamo sempre insieme”.