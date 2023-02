Raoul Bova è sicuramente uno degli attori più richiesti e apprezzati del panorama italiano. L’attore romano non ama molto mettere in mostra la sua sfera privata ed ama vivere lontano dai riflettori. Tuttavia, le sue vicende amorose sono spesso state al centro della cronaca rosa. In modo particolare, si è parlato molto della fine del suo matrimonio con Chiara Giordano, con la quale condivide due figli, per intraprendere una relazione, che perdura ancora oggi, con l’attrice Rocío Muñoz Murales. Ebbene, a distanza di anni, Raoul è tornato a parlare dell’ex moglie e ha rivelato le motivazioni che l’hanno portato a terminare la lunga relazione con la donna.

L’ex nuotatore ha rilasciato un’intervista al giornale “Chi” in cui si è raccontato tra carriera e vita privata. “Ha avuto due vite, ha costruito due famiglie. È giusto cambiare, sapendo che il prezzo è altissimo?”, è stata la domanda incalzante del giornalista. Al che, Bova non si è tirato indietro e ha risposto con sincerità:

“Sono scelte che uno fa in base a quello che sente e che reputa più onesto. C’è chi vive doppie o triple vite e vive bene. Io ho passato un momento in cui ho capito che dovevo cercare di più me stesso e, quindi, essere onesto con quello che era il mio sentimento. Era la cosa più corretta in quel momento”.

La fine del matrimonio dopo ben 13 anni arrivò come un fulmine a ciel sereno per la veterinaria Chiara Giordano. La mamma dei due figli più grandi del sex symbol era dovuta andare in terapia per superare il forte dolore e la conseguente solitudine. Ad oggi sta bene, dopo aver ritrovato la serenità grazie al ballo e ad un nuovo amore. Allora, però, l’attore fu fortemente criticato dall’opinione pubblica: era visto come l’ennesimo uomo che perdeva la testa per una ragazza più giovane. A distanza di tempo, però, quella sbandata si è trasformata in una relazione che dura da ben 10 anni e che ha portato alla nascita di due bambine: Luna, nel 2015 ed Alma, nel 2018.

Raoul e Rocío si sono conosciuti sul set del film “Immaturi il viaggio” nel 2013 e da lì non si sono più separati. Riuscire a mantenere salda una relazione non è sempre facile, specialmente quando si fa un lavoro come il loro. Per questo, si è spesso mormorato di crisi negli anni passati. L’attore ha parlato dei ‘segreti’ per riuscire a gestire lavoro e famiglia:

“Io e Rocío ci capiamo molto, abbiamo una grande stima e un grande amore. Ci sono dei meccanismi che, spesso, portano a non avere il controllo e allora bisogna un po’ riprendersi, parlarsi, guardarsi negli occhi, mettere la nostra vita al primo posto. Non è sempre facile, non è matematico, bisogna ridare una calibrata al rapporto anche per capire dove si sta andando, cosa si vuole fare, quali sono i punti d’arrivo e quali sono gli step di una coppia. Se non ci si pongono dei traguardi, la relazione diventa un po’ stantìa. Bisogna essere complici fino a quando uno ce la fa: quando ti troverai di fronte a un bivio dovrai fare delle scelte, ma si faranno con grande amore per la coppia e per i figli. I figli nascono perché prima è nata la coppia, per questo la coppia va sempre tutelata e resa viva”.

Insomma, non c’è film che tenga. La famiglia costruita con la Moralez è al primo posto per il 51enne. Non si è parlato ancora di matrimonio, anche se lei, come ha raccontato in alcune interviste, già si sente sposata con lui, tant’è che oramai lo chiama ” marito”.

Raoul Bova: com’è invecchiare davanti alle telecamere

Spazio, poi, alla carriera del noto attore. Lo scorso anno Raoul ha fatto il suo debutto come “Don Massimo”, andando a sostituire Terence Hill nella storica serie targata Rai 1 “Don Matteo”. Bova ha raccontato di essere entrato in punta di piedi nel telefilm, cercando di portare massimo rispetto al precedente padrone di casa. Proprio per questo, secondo lui, è riuscito a farsi apprezzare dai telespettatori.

L’ex nuotatore vanta una carriera di più di quasi 30 anni e ha parlato di cosa significa per lui maturare davanti agli occhi del pubblico. “Non sei più il 18enne che esce fuori dall’acqua e non devi farlo per forza, ti rendi conto che sei padre di quattro figli, hai un approccio diverso, uno sguardo diverso. Qualche chilo in più non guasta, qualche capello bianco nemmeno, contano l’interiorità, l’emozione”, ha ammesso con consapevolezza.

In ogni caso, l’attore si prepara a tornare presto in tv. Sarà possibile vederlo sugli schermi di Canale 5 a partire dal 15 febbraio con la seconda stagione di “Buongiorno mamma”, insieme a Maria Chiara Giannetta.