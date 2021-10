Domenica In, “Mietta a Ballando ma non è vaccinata”: parla Mariotto

Mistero risolto: Mietta, al secolo Daniela Miglietta (51 anni), non è vaccinata. Il caso è scoppiato ieri nel corso della seconda puntata di Ballando con le Stelle. Poco prima dell’inizio del talent show di Rai Uno si è diffusa la notizia di un contagio tra i concorrenti: non appena ha preso la linea, Milly Carlucci ha spiegato che Mietta ha avuto esito positivo del tampone effettuato. Immediata l’estromissione dalla gara a tempo determinato (resta da capire l’artista quanto ci metterà ad immunizzarsi). Finita qui? No, perché Selvaggia Lucarelli, mentre Mietta era collegata, si è augurata che tutti coloro che gareggiano nel programma siano vaccinati. Miglietta, però, ha sorvolato sulla questione, non rivelando se si fosse vaccinata o meno.

Il nodo è stato sciolto a Domenica In, nella slot dedicata a Ballando con le Stelle. In studio, Guillermo Mariotto ha spiegato che “Mietta non è vaccinata”. “Motivo? Non può per dei problemi di salute. Mi ha autorizzato lei a dire ciò”, ha aggiunto lo stylist venezuelano in forza alla Carlucci. Tra gli ospiti di Mara Venier, sul ‘caso Mietta’, ha detto la sua anche il giornalista e conduttore Pierluigi Diaco, il quale ha detto che è “inelegante” il fatto di giudicare una “persona senza sapere le ragioni che la spingono a non vaccinarsi”.

“Le motivazioni che hanno portato Mietta a non farsi il vaccino – ha proseguito Diaco -, mi darà conferma Mariotto, sono personali e non condivise con i suoi genitori. Non voleva che questo aspetto trapelasse dalla tv”. Guillermo ha quindi chiosato: “Le motivazioni di Mietta sono anche mediche, lei non è una no vax”.

A Domenica In si è poi acceso il dibattito sull’atteggiamento tenuto da Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle: secondo alcuni la giornalista avrebbe dovuto solo ed esclusivamente augurarsi che tutti avessero il green pass e non il vaccino. Secondo altri, invece, ha avuto tatto sul tema e non ha avuto alcun comportamento sopra le righe.

A criticare la giurata c’è stata Alessandra Mussolini che, nelle scorse ore, ha pure fatto scoppiare sui social il ‘camerino gate’. L’ex politica ha raccontato che la Lucarelli, pur di non averla vicina, avrebbe spostato il suo camerino di cinque o sei posizioni. Peccato che Carolyn Smith abbia smentito quanto detto dalla Mussolini, bollando le sue parole come una “menzogna” e spiegando che Selvaggia mai ha cambiato la sua postazione nel dietro le quinte dello show. La stessa Lucarelli ha smentito quanto dichiarato dall’ex parlamentare.