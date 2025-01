Mida lancia una stoccata a Coez, poi la cancella: cos’è successo

Poche ore fa, Coez ha sorpreso i suoi fans pubblicando il suo nuovo singolo. Non a tutti però, l’attesissimo prodotto artistico del celebre cantante, è piaciuto, primo tra tutti Mida. L’ex allievo di Amici infatti, poco dopo l’uscita del nuovo singolo del collega ha scelto di dire la sua sui suoi profili social, lanciando una bella frecciatina a Coez. Peccato che, in seguito, l’ex allievo di Maria De Filippi abbia scelto di eliminare il commento postato su X, ex Twitter, pensando di rimuovere così ogni traccia della sua stoccata.

Le parole di Mida

In molti si ricorderanno di lui. Mida ha infatti partecipato al talent show di Maria De Filippi solamente lo scorso anno ed era diventato famoso grazie al singolo Rossofuoco che, nel giro di pochissime settimane, aveva scalato le classifiche, arrivando a conquistare milioni di persone.

Nonostante il suo percorso all’interno di Amici non sia stato privo di difficoltà e di alti e bassi, Mida è comunque ricordato sicuramente come uno dei protagonisti più apprezzati del talent show e che, grazie alla guida della sua coach Lorella Cuccarini e al sostegno di milioni di fans, era riuscito ad arrivare alla finale, vinta poi da Sarah Toscano.

Dopo la conclusione della sua avventura ad Amici, il giovane cantante ha continuato a dedicarsi alla sua musica ma, come anticipato, nelle ultime ore un suo gesto social ha riacceso i riflettori su di lui e Coez. Quest’ultimo infatti, proprio nella giornata di oggi, venerdì 17 gennaio, ha pubblicato il nuovo singolo, intitolato Mal di te. Un titolo che a molti, potrebbe ricordare qualcosa, e in particolare un brano di Mida, “Malditè”, che il giovane artista aveva presentato a Sanremo Giovani nel 2022.

Proprio per questo motivo, poche ore dopo la pubblicazione del nuovo singolo di Coez, Mida ha voluto intervenire sui social, per lanciare una bella stoccata al collega e alla canzone incriminata: “Bello il nuovo pezzo di Coez, sopratutto il gioco di parole con Malditè l’ho trovato molto originale“, sono state le parole di Mida in proposito.

Frecciata che, come scritto poc’anzi, è stata prontamente eliminata poco dopo dal suo autore. Il web però, non perdona e non dimentica, ma soprattutto le parole del giovane artista non sono passate inosservate agli utenti dei social che hanno iniziato a ricondividerle e a commentare.

Al momento, il destinatario della frecciata, ovvero Coez, non si è ancora espresso personalmente sull’accaduto. Chissà se deciderà di farlo nelle prossime ore è sceglierà di soprassedere.