Micol Olivieri si racconta su famiglia e lavoro: “La tv non mi manca ma…”

Micol Olivieri, Alice ne I Cesaroni, racconta la sua vita da mamma e imprenditrice. La tv poi non le manca…

Micol Olivieri è attrice e imprenditrice. La sua vita è ricca di soddisfazioni e gioie dovute soprattutto ai figli nati dal matrimonio con il calciatore Christian Massella, sposato nel 2014. Micol ora è anche una mamma attenta e super fortunata, la sua vita si è arricchita dopo la nascita di Arya (4 anni e mezzo) e Samuel (1 anno e mezzo). Ha lasciato la recitazione e la tv dopo ben dieci anni passati sul set de I Cesaroni, la famosissima serie tv di Canale 5 con Claudio Amendola e nella quale vestiva i panni di Alice Cudecini, figlia del personaggio di Elena Sofia Ricci. Una bella esperienza quella con il cast della fiction che però le ha portato anche diversi problemi con alcuni membri del cast. Nonostante questo, però, la tv non sembra più al centro della sua attenzione.

Micol Olivieri si racconta: famiglia, tv e lavoro

Su Intimità è uscita un’intervista a Micol che a soli 26 anni ha messo su una bellissima famiglia con il marito Christian Massella. Ma non solo mamma, la Olivieri infatti ha da poco realizzato e lanciato una nuova linea cosmetica. Ma è su un papabile ritorno in tv che l’attenzione dei lettori potrebbe maggiormente soffermarsi. Se poco tempo fa aveva spiegato il motivo sotto alla sua decisione di lasciare la recitazione e anche la televisione, ora ribadisce ancora: “Adesso non mi manca. Poi può darsi che arriverà il momento in cui cambierò idea, non posso escluderlo. Allora si vedrà“.

Micol Olivieri sogna un reality? La risposta

Il suo ritorno in tv potrebbe avvenire in un reality? In vecchi format e nuovi show, molte ex star della nostra tv cercano di tornare alla ribalta proprio partecipando ai vari reality che il piccolo schermo propone. “Seguo alcuni reality, ma penso siano un’arma a doppio taglio. Sei padrona fino ad un certo punto di quello che fai. Gli autori e coloro che sono al montaggio hanno sempre la possibilità di far vedere quello che vogliono. Quindi non saprei…“, risponde al giornale che le chiede direttamente se parteciperà mai ad un reality.

Micol e gli attacchi di panico: il peggio è passato!

Non ne aveva mai fatto un mistero. Dopo la nascita del secondo figlio, Micol è stata assalita da molte ansie, cosa che non era successo quando invece era nata Arya. “Sono stata assalita da ansie che con Arya non avevo“, spiega Micol ricordando gli attacchi di panico che l’hanno afflitta, “Ho sofferto di attacchi di panico. Un momento difficile, che per fortuna poi è passato“.