Micol Olivieri cambia lavoro, addio alla tv: cosa farà dopo i Cesaroni

Micol Oliveri ha interpretato il ruolo di Alice Cudicini nella fortunata fiction I Cesaroni, sono trascorsi oramai un bel po’ di anni ma comunque non è stata mai dimenticata. Il suo personaggio fu davvero molto amato, ragione per cui l’attrice ha continuato a godere di un grande seguito in tutto questo tempo, persone che speravano davvero tanto di poterla vedere nella nuova stagione della fiction. Questo però non succederà perché lei non è stata chiamata e, comunque sia, con molte probabilità neanche lo avrebbe fatto. Oramai, la sua carriera da attrice, è un lontano ricordo. Proprio in queste ore, Micol ha rivelato che, dopo aver fatto l’influencer per anni, adesso è pronta per ricominciare una nuova carriera: diventerà, infatti, istruttrice di pilates.

“Ve lo avevo anticipato, vi avevo chiesto se mi vedevate come istruttrice di pilates. Ho deciso di fare questo corso per diventarlo, reformer per ora, poi ci sono tutti i vari ruoli” ha svelato Micol, che da giorni non vedeva l’ora di ufficializzare il tutto parlando con i suoi followers. “Per tutte quelle che mi hanno detto che non mi posso improvvisare, certo, la mia intenzione era quella di prendere parte ad un corso che mi certificherà, dovrò passare un esame e mi darà un patentino per poter insegnare“.

Ma quelli dei Cesaroni che tirano frecciatine alle attrici e non hanno chiamato manco Micol Olivieri? Assurdo pic.twitter.com/GKnn1Hv8rr — 𝓢𝓲𝓼𝓼𝓲 🩷 (@inomniapparatus) June 23, 2025

Micol Olivieri diventa istruttrice di pilates: addio ufficiale alla tv

Una notizia che ha sorpreso molto i fan di Micol, anche perché come lei stessa ci ha tenuto a far notare, tra il suo lavoro di influencer e l’impegno che ha a casa con i figli piccoli, non ha di certo molto tempo. Era molto tempo però che stava cercando qualcosa di nuovo a cui potersi appassionare, dal momento in cui il lavoro di attrice non le piaceva più. Molto spesso ha raccontato che era molto piccola quando ha cominciato e che fu più una scelta dei genitori che sua, crescendo ha capito che non le piace, ma conserva un bellissimo ricordo della sua esperienza nei Cesaroni.

Micol è molto entusiasta di questa avventura che sta per cominciare, adesso non le rimane da fare altro che aspettare e lavorare duramente per poter ottenere questo patentino che le darà la possibilità di iniziare un nuovo lavoro a cui si è appassionata davvero tantissimo in questi mesi in cui è stata soltanto una “allieva”.