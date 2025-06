Elena Sofia Ricci, ira su Claudio Amendola: volano stracci per I Cesaroni

Volano gli stracci tra Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci in vista del ritorno sul piccolo schermo de I Cesaroni, serie tv che Mediaset ha deciso di rispolverare dopo anni di pausa. Per vedere le nuove puntate ci vorranno mesi. Intanto, però, si è messa in moto la macchina produttiva per confezionare i nuovi episodi. Alcuni degli attori dello storico cast torneranno nei loro ruoli, altri hanno invece scelto di abbandonare il progetto. In tale contesto, nelle ultime ore, è andato in scena un ruvido botta e risposta tra Amendola e Ricci.

Botta e risposta al veleno tra Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci

Il primo sarà di nuovo protagonista delle trame della serie tv (tra l’altro curerà anche la regia delle nuove puntate), la seconda ha invece deciso di tirarsi fuori dal progetto. Nei giorni scorsi Amendola, nel commentare la scelta di coloro che hanno fatto sapere di non volersi di nuovo impegnare sul set de I Cesaroni, ha usato parole alquanto dure, spiegando che gli attori che si sono sfilati dal progetto “ci hanno detto ‘arrivederci e grazie, ci fa schifo’”. Le dichiarazioni del regista capitolino sono giunte nel corso dell’Italian Global Series Festival di Rimini.

In particolare, a proposito delle grandi assenze nella prossima stagione, Amendola ha riferito che Alessandra Mastronardi e Max Tortora erano già usciti dalla serie tv nella sesta stagione. Poi la bordata diretta a Ricci: “A cominciare dalla signora Ricci… perché poi sembra che siamo noi che non vogliamo la loro partecipazione. Sono tutti attori che ci hanno detto ‘Arrivederci e grazie, ci fa schifo’”.

L’attrice, lette le dichiarazioni di Amendola, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che a tutti è parsa una replica piccata a quanto esternato sul suo conto dal collega e regista romano. “Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché ancora prima di amarti ti rispetta”, ha digitato l’interprete. Nessun riferimento diretto ad Amendola, ma è difficile pensare che il messaggio non sia stato indirizzato proprio a quest’ultimo.

Prima che si verificasse il botta e risposta, Elena Sofia Ricci ha sostenuto, in merito all’eventualità della produzione di una nuova stagione de I Cesaroni, che ci sono esperienze che è “bene che finiscano a un certo punto”. Resta da capire che cosa sia davvero avvenuto privatamente con Amendola. Davvero gli attori che si sono defilati dal progetto hanno reputato che le nuove puntate avrebbero fatto “schifo”?