La fidanzata di Edoardo Tavassi ha risposto via Instagram alle recenti prese in giro dei due comici rispetto alle sue abitudini mattutine

Micol Incorvaia ha risposto questo pomeriggio alle recenti prese in giro di Fiorello e Luciana Littizzetto, che giorni fa l’hanno presa di mira per una serie di sue dichiarazioni che hanno suscitato molto scalpore. La sorella di Clizia Incorvaia, infatti, aveva ammesso di non essere più abituata a svegliarsi alle 9,30 del mattino dopo che il corriere Amazon, citofonando, l’aveva costretta ad un risveglio improvviso e molesto. “Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perché il corriere di Amazon ha deciso di suonare alle 9,30. Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno” aveva commentato l’influencer siciliana, attirandosi feroci critiche da parte del web.



Sono infatti stati in tanti sui social a scagliarsi contro di lei per queste frasi, decisamente poco rispettose nei confronti dei tanti lavoratori che quotidianamente sono costretti a sveglie ben peggiori per portare a casa uno stipendio molto più basso del suo. Ecco dunque che in breve tempo le sue dichiarazioni si sono trasformate in un “gate” virale, arrivando così anche alle orecchie di Fiorello e Luciana Litizzetto, che hanno colto la palla al balzo per fare facile ironia.

Come le avrà prese dunque Micol le loro battute? Più o meno bene, per così dire. Quando uno dei suoi follower le ha chiesto cosa ne pensasse della questione tramite il classico box domande su Instagram Stories, lei ha risposto con un video, commentando:

“Per quanto riguarda la satira che è stata fatta, ho riso, ho riso anch’io, per quanto alcune uscite non fossero esattamente di buon gusto. Quello che mi ha fatto ridere di meno è stata la disinformazione e il modo in cui la disinformazione possa generare cattiveria. Cattiveria da parte di gente che non ha nulla a che fare con te, che non conosce la tua storia e che soprattutto non si documenta prima di prendersi la briga di insultarti.”

Un colpo al cerchio e uno alla botte per Micol Incorvaia, che se da un lato ha amesso di essersi divertita, dall’altro non sembra aver particolarmente apprezzato certe frasi (forse quelle della Littizzetto? Chissà…). Sta di fatto che a questo punto del suo discorso si è giocata la classica carta dell’ironia, aggiungendo:

“Prima di prenderti quella briga lì, prenditi quella di informarti meglio perché se le persone avessero visto le Stories avrebbero capito che il tono era ironico e che io chiarivo che il fatto che stessi subendo dei ritmi di vita sfalsati, che non corrispondevano più ai ritmi di vita reale, che io stavo male per i ritmi sonno – veglia completamente andati.”

La versione ufficiale della Incorvaia, insomma, è che la sua lunga permanenza nella casa più spiata d’Italia le avrebbe in qualche modo sballato l’orologio biologico.

Cosa avevano detto Fiorello e Luciana Littizzetto su Micol Incorvaia

I primi sfottò eccellenti all’ex gieffina sono arrivati da parte del comico siciliano a Viva Rai 2. Fiorello a proposito della questione aveva detto:

“Sto pensando a Micol Incorvaia… Ci dispiace per te, non si fa. Io spero che il corriere sia stato arrestato subito. Io spero che il corriere sia stato radiato dall’Albo dei corrieri, perché alle 9,30 tu non puoi svegliare una povera…. Che lavoro fa? Ex concorrente del Grande Fratello Vip. Perché lei è vip.”

Pochi giorni dopo a mettere il carico da novanta era stata Luciana Littizetto. Nel suo immancabile monologo a Che tempo che fa, “Lucianina” se n’era uscita così: