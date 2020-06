Michelle Williams mamma bis: è nato il secondo figlio dell’attrice

L’attrice Michelle Williams è diventata mamma per la seconda volta

Alla soglia dei quarant’anni Michelle Williams ha partorito il suo secondo figlio. La notizia è stata riportata da Us Weekly. Al momento non è chiaro se il nascituro sia un maschietto o una femminuccia. Non si conosce neppure il nome del bebè, frutto della relazione tra Michelle e il secondo marito Thomas Kail, regista teatrale e televisivo. Del resto il rapporto tra i due è sempre stato piuttosto riservato: nessuno era a conoscenza di questa storia d’amore fino a quando i diretti interessati non si sono presentati, lo scorso anno, mano nella mano sul red carpet degli ultimi Golden Globe. La passione tra Michelle e Thomas è nata sul set della miniserie televisiva Fosse/Verdon dove lei era la protagonista mentre lui uno dei registi.

Nel 2005 Michelle Williams ha avuto una figlia dal defunto Heath Ledger

Michelle Williams è mamma per la seconda volta. Nel 2005 è nata Matilda, frutto del grande amore con Heath Ledger, il talentuoso attore scomparso nel 2008. A causa di quel dramma Michelle si è tenuta alla larga dagli uomini per un lungo periodo. Un modo anche per proteggere la primogenita, che ha perso il padre a soli tre anni. Nel 2018 Michelle ha però deciso di sposarsi con il musicista Phil Elverum. Sembrava una storia importante, destinata a durare ma il divorzio è arrivato – come un fulmine a ciel sereno – dopo sei mesi. Nel 2019 l’incontro con Thomas Kail, che è stato travolgente e inaspettato tanto che la coppia ha subito deciso di sposarsi in segreto e allargare la famiglia. Per il regista si tratta del primo erede.

Grande successo per Michelle Williams dopo la serie tv Dawson’s Creek

Michelle Williams è sicuramente l’attrice che ha avuto più successo dopo la serie teen Dawson’s Creek. Tolti i panni della tormentata Jen ha fatto strada ad Hollywood. È stata candidata quattro volte agli Oscar, ha vinto un Golden Globe e un Emmy. La 39enne sta lasciando una impronta pure in teatro, dove di recente si è aggiudicata una nomination ai Tony Awards.