Michelle Williams ha sposato Thomas Kail in segreto: arriva la conferma

Michelle Williams e Thomas Kail si sono sposati in segreto: l’attrice di Dawson’s Creek e il regista aspettano un figlio

Michelle Williams e Thomas Kail si sono sposati in segreto. L’attrice e il regista stanno aspettando il loro primo figlio insieme e, secondo quanto rivela una fonte in esclusiva a Us Weekly, avrebbero tenuto nascosto il loro matrimonio. In questi giorni, la coppia aveva suscitato qualche dubbio al riguardo. In particolare, Daily Mail aveva condiviso una foto di Michelle e Thomas con le fedi al dito. Dopo aver lavorato insieme in FX’s Fosse/Verdon, la coppia è pronta a dare alla luce un figlio. A dare la notizia sulla gravidanza ci aveva pensato People, lo scorso dicembre 2019. Ricordiamo che l‘interprete di Jen Lindley in Dawson’s Creek ha già una figlia, Matilda, avuta nell’anno 2005 dalla sua passata relazione con Heath Ledger. Dopo meno di un anno di matrimonio, ad aprile 2019, la Williams chiudeva definitivamente la sua storia d’amore con l’ormai ex marito Phil Elverum.

Michelle Williams ha sposato Thomas Kail in segreto, dopo i rispettivi divorzi

Dopo il matrimonio, che non ha avuto il suo lieto fine, con il cantautore Phil Elverum, Michelle Williams si è sposata in gran segreto con Thomas. Quest’ultimo, intanto, si è invece separato dall’ex moglie Angela Christian, tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. Secondo la fonte, dopo i rispettivi divorzi, la Williams e Kail sono così convolati a nozze. Si tratta, come abbiamo ben capito, di un matrimonio svolto in gran segreto. Durante il suo discorso nella 26esima edizione di Screen Actors Guild Awards, la nota attrice aveva scelto di ringraziare, non solo la sua piccola Matilda, ma anche Thomas. In questo modo, Michelle aveva reso ufficiale l’amore che prova nei confronti del regista.

Michelle Williams e Thomas Kail, pronti a formare la loro famiglia: l’attrice si è presa una pausa

Michelle aveva dichiarato che si sarebbe presa una pausa, proprio per vivere in serenità l’arrivo del suo secondo figlio. “Ho qualcos’altro che devo fare. Sarò a casa, ma è un atto difficile da seguire. Voglio, voglio ancora quel lavoro. Mi manca”, aveva confessato l’attrice ai giornalisti. Ed ecco che ora arriva la notizia ufficiale sul suo matrimonio con Thomas!