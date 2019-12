Michelle Williams è incinta: secondo figlio per l’attrice

Michelle Williams è di nuovo incinta: l’ultimo gossip del 2019

Il 2020 sarà un anno speciale per Michelle Williams. L’attrice diventata famosa negli anni Novanta grazie alla serie tv Dawson’s Creek è incinta del secondo figlio. A rivelarlo in esclusiva è il sempre informato People. La Williams aspetta un bambino dall‘attuale compagno, il regista Thomas Kail. Una relazione iniziata nel corso del 2019 e vissuta nel massimo riserbo. Com’è del resto nello stile di Michelle, che non ha mai amato parlare troppo della sua vita privata. Una vita che ha avuto tanti dolori e scossoni, a partire dalla morte dell’ex fidanzato Heath Ledger, avvenuta nel 2005, dal quale l’attrice ha avuto la primogenita Matilda, oggi splendida quattordicenne.

Michelle Williams ha conosciuto Thomas Kail dopo il divorzio

Lo scorso aprile Michelle Williams ha annunciato il divorzio da Phil Elverum, il musicista sposato in gran segreto nel 2018. Il matrimonio non è durato neppure un anno per via di alcune incompatibilità caratteriali. Ma Michelle è subito andata avanti con il regista Thomas Kail, con il quale ha deciso di allargare la famiglia. Anche se, va detto, al momento non ci sono conferme su questa seconda gravidanza. Ma il pancino sospetto di Michelle sembra proprio non mentire…

Il successo di Michelle Williams dopo Dawson’s Creek

Dopo l’esordio nella serie tv Dawson’s Creek, Michelle Williams si è fatta largo ad Hollywood ed oggi, all’età di 39 anni, è una delle attrici più amate e richieste dal mondo del cinema.