Michelle Williams di nuovo incinta: terzo figlio per l’ex di Dawson’s Creek

Michelle Williams è incinta del terzo figlio! Non sono state foto paparazzate a svelare la gravidanza ma è stata l’attrice stessa ad annunciarla. Il gossip è arrivato dall’estero: a riportare la lieta notizia è stato infatti il sito Just Jared, svelando che il terzo figlio di Michelle Williams nascerà il prossimo autunno. Il papà del figlio, o figlia, è il regista Thomas Kail, che fa coppia da qualche anno con l’attrice. Per la coppia si tratta del secondo figlio, ma Michelle Williams ha anche una figlia di 17 anni circa.

Nel gossip del giorno, intanto, si parla di Michelle Williams incinta per la terza volta. L’attrice ha parlato con Variety, al quale ha detto che con il passare degli anni è emozionante scoprire che si desidera ancora eventi felici come questi. Si ritiene fortunata, perché possono provare ancora questa gioia. In questa occasione Michelle ha parlato anche della nascita del secondo figlio, il cui nome è Hart.

Il bimbo è venuto al mondo durante la pandemia, nel 2020, e questo le ha fatto capire che la vita va avanti. Di sicuro non pensava di accogliere una nuova vita in un mondo in piena pandemia, ma è stata lo stesso una gioia assoluta. Sarà più sereno e tranquillo il periodo in cui diventerà mamma per la terza volta, potendo contare sull’aiuto della primogenita Matilda. Già un paio di anni fa la famiglia è stata paparazzata e Matilda teneva in braccio il fratellino, Hart, nato pochi mesi prima.

La prima figlia di Michelle Hunziker è nata dalla relazione con Heath Ledger, un attore scomparso prematuramente nel 2008. Matilda è nata nel 2005, ha perso il papà quando era molto piccola e la scomparsa di Ledger ha fatto sì che la Williams, per tutti Jen di Dawson’s Creek, mettesse in pausa la sua vita sentimentale per qualche anno. Nel 2018 ha sposato il musicista Phil Elverum, dal quale però ha divorziato dopo pochi mesi. Nel frattempo nella sua vita è entrato il marito Thomas Kail, sposato in gran segreto e dal quale ha avuto il secondo figlio. Adesso si prepara ad accogliere tra le braccia il terzogenito, secondo per Kail.