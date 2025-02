Michelle Trachtenberg morta a 39 anni: era Georgina di Gossip Girl

Michelle Trachtenberg, nota attrice che abbiamo imparato a conoscere e ad amare con Gossip Girl, ci ha lasciati. A dare la notizia è stato il New York Post, spezzando così i cuori di numerosi fan in tutto il mondo. La Trachtenberg è stata trovata morta intorno alle otto del mattino a One Columbus Place, in un palazzo di 51 piani dove, secondo le fonti, viveva. Di recente ha subito un trapianto di fegato ma non è stata ancora svelata la dinamica della sua dipartita, motivo per cui bisogna attendere per capire i motivi per cui l’attrice ci ha lasciati così giovane. Michelle aveva solo 39 anni ed era piuttosto attiva sui social, dove condivideva la sua vita quotidiana con i numerosi followers che la seguivano.

Negli anni avevamo imparato ad apprezzarla anche per altri ruoli in cui ha avuto la possibilità di calarsi, ha recitato infatti in alcune serie di successo come “Buffy l’ammazzavampiri“. Quello più amato però è stato sicuramente Georgina di Gossip Girl.

I’m devastated to see the breaking news announcing Michelle Trachtenberg’s untimely death at 39. We’re the same age. I loved her on Pete & Pete, Harriet the Spy, Inspector Gadget, and obviously Buffy. She always seemed like such a lovely person. What a loss. 😔 pic.twitter.com/fz6CUcKOCz — Mikey Russo (@MikeyPanik) February 26, 2025

Michelle Trachtenberg ci ha lasciati: il dolore dei fan

Sono numerosi i messaggi di cordoglio che hanno travolto i social appena è stata svelata la notizia della sua morte. Michelle era una attrice molto amata e i ruoli che ha interpretato hanno lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti. In Gossip Girl interpretava Georgina, l’acerrima nemica dei protagonisti, dotata di una spiccata ironia che stagione dopo stagione ha permesso ai telespettatori di affezionarsi a lei. Il suo personaggio è stato a dir poco iconico e in questo momento i social sono travolti da foto e ricordi di quel periodo in cui Michelle ha avuto la possibilità di partecipare alla serie americana di successo.

Adesso sono tutti curiosi di capire cosa ha scatenato la sua morte, ma sicuramente nelle prossime ore avremo modo di scoprire qualcosa in più. Per il momento, non possiamo fare altro che stringerci al dolore della sua famiglia e ricordare questa donna meravigliosa che ci ha lasciati troppo presto.