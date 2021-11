Gossip Girl, Ed Westwick: la dichiarazione d’amore per Leighton Meester

Ed Westwick è tornato a parlare di Gossip Girl, il telefilm che l’ha reso popolare in tutto il mondo. L’attore inglese si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti di Leighton Meester, con la quale ha condiviso il set per oltre sei anni. I due hanno indossato i panni di Chuck e Blair, dando vita ad una delle storie d’amore più belle e appassionanti del piccolo schermo.

“È stato difficile non innamorarsi di Leighton sul set. Lei è fantastica”, ha dichiarato Ed Westwick durante una sessione di domande e risposte al Comic Con di Liverpool, dove è stato uno degli ospiti più attesi. Il 34enne ha ammesso che fare la parte dell’innamorato della Meester è stato facile e che c’era il serio rischio che potesse sbocciare qualcosa di forte tra un episodio e l’altro.

Alla fine, però, la chimica e la complicità tra Ed Westwick e Leighton Meester si è limitata alla finzione. Anzi, dietro le quinte di Gossip Girl i due hanno intrecciato altre relazioni. L’interprete di Chuck è stato legato a Jessica Szohr, che ha prestato il volto a Vanessa Abrams. L’attrice di Blair ha invece amato Sebastian Stan, che ha indossato i panni di Carter Baizen. Entrambe le relazioni sono durate dal 2008 al 2010.

Oggi Leighton Meester è una mamma e moglie felice. Dopo l’addio a Stan, conosciuto agli appassionati Marvel per il ruolo di Winter Soldier, Leighton ha conosciuto Adam Brody, il famoso Seth di The OC. I due sono convolati a nozze nel 2014 e hanno due figli, di 6 e un anno.

Grazie a Gossip Girl Ed Westwick e Leighton Meester hanno stretto un legame molto forte che non è mai sfociato in amore. Westwick è diventato molto amico anche di Chace Crawford – alias Nate Archibald – con il quale è ancora in contatto. Per un breve periodo Ed e Chace hanno addirittura condiviso lo stesso appartamento.

“Vivevamo a New York, nel quartiere Chelsea. Per me è come un fratello maggiore. Siamo molto amici. Ho trascorso un Ringraziamento con la sua famiglia, in Texas. Sono stato pure al matrimonio della sorella”

Ed Westwick è single dallo scorso settembre: è finita la storia d’amore con la modella Tamara Francesconi, con la quale è stato avvistato più volte in Italia, in Costiera Amalfitana.