Michelle Impossible, Eros Ramazzotti fuori: Hunziker spiega i motivi

Michelle Hunziker sarà di nuovo protagonista, per il terzo anno consecutivo, in prima serata su Canale Cinque con il suo show Michelle Impossible. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato le novità previste. Il programma sarà registrato nello studio 20, avrà un’orchestra e un corpo da ballo, inoltre aumenterà il pubblico in studio. Per quel che riguarda i contenuti ci sarà una parodia della soap opera Terra Amara con il commento della Gialappa’s. In arrivo più ospiti internazionali. Ed Eros Ramazzotti?

L’ex marito di Michelle è stato protagonista di due ospitate nelle due precedenti edizioni. Quest’anno, fa sapere la Hunziker, non ci sarà: “Eros è venuto la prima ed è tornato la seconda volta. La terza sarebbe stata troppo, a meno che avesse fatto il perfetto co-conduttore”.

La conduttrice svizzera tra poco, il 24 gennaio, compirà 47 anni. Nessuna festa quel giorno perché sono previste le prove generali di Michelle Impossible. Party o meno, la Hunziker sembra una ragazzina: “La cosa strana è che non mi rendo conto del tempo che passa. L’età anagrafica non mi pesa, almeno per ora. Prima o poi arriveranno gli ‘acciacchi’ e quelli sì, li temo un po’”.

Con Claudio Carollo tutto procede a gonfie vele

Nel corso della chiacchierata con il magazine Tv Sorrisi e Canzoni ha anche commentato la love story con Claudio Carollo. Con l’osteopata è uscita allo scoperto qualche mese fa. Trattasi della prima storia ufficiale dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi (Michelle ha anche avuto un flirt con il medico ed ex GF Giovanni Angiolini ma in tale frangente non ha mai ufficializzato il rapporto con il sardo). “Sono serena. Ed è la cosa più importante”, ha sottolineato a proposito della relazione. Tradotto: tutto procede a gonfie vele.

Il karate, la forma fisica e le vacanze alle Maldive

Capitolo forma fisica. Michelle ha confidato i suoi segreti, rivelando di allenarsi almeno tre volte alla settimana. Da qualche tempo ha scoperto anche il karate: “Vorrei averlo praticato fin da ragazzina. Dà forza, disciplina e consapevolezza, fa bene all’autostima. E sviluppa la concentrazione: anche perché, se ti distrai, le prendi!”.

Le giornate della conduttrice sono pienissime. La sveglia è all’alba, alle ore 6. Da lì inizia a svolgere una serie di impegni famigliari e professionali. Quando arriva la sera, prima di addormentarsi, si concede un momento di riflessione: “Respiro e mi dedico alla meditazione. Non ne posso fare a meno: mi dà una pace interiore incredibile”.

Dopo Michelle Impossible se ne andrà lontano, in cerca di riposo e relax. Tutto già organizzato, destinazione Maldive. Non ha però rivelato con chi andrà, se con i famigliari oppure con la sua dolce metà Claudio Carollo.