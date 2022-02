Michelle Hunziker via dall’Italia: “Devo staccare, ma provo disagio”

Michele Hunziker, reduce dall’impegno televisivo Michelle Impossible (one woman show andato in onda su Canale Cinque con due appuntamenti) e dalla fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, ha deciso di staccare la spina, prendere un volo e sbarcare dall’altra parte del mondo, più precisamente alle Maldive. La conduttrice svizzera, con un lungo post pubblicato tra le sue Stories Instagram, ha motivato la sua scelta parlando di bisogno di riposo dopo aver affrontato un periodo tosto sotto tutti i punti di vista. Doveva essere una vacanza spensierata, ma per ora non lo è stata.

In particolare l’ex moglie di Trussardi e di Eros Ramazzotti, alla luce di quel che sta succedendo in Ucraina, il cui conflitto ha messo in allarme il mondo, ha dichiarato di sentirsi a disagio nel vivere un’esperienza vacanziera, esprimendo solidarietà per il popolo ucraino che sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia, difendendosi dalle bombe e dai missili sganciati su ordine di Vladimir Putin, lo ‘Zar’ del Cremlino.

Al momento la Hunziker si trova nel paradiso tropicale assieme alle figlie Sole e celeste, avute dalla relazione con l’imprenditore bergamasco. Su Instagram si è espressa così circa quello che sta attraversando e circa l’angoscia da cui è attanagliata dopo lo scoppio della guerra:

Michelle Hunziker: l’addio a Trussardi e il riavvicinamento ad Eros Ramazzotti

Gli ultimi mesi di Michelle sono stati difficili e al contempo ricchi di sorprese. Dopo aver annunciato assieme a Trussardi la fine del matrimonio, si è buttata anima e corpo nella preparazione di Michelle Impossible. Lo show è stato un’operazione che, sul fronte ascolti e share, ha avuto risultati soddisfacenti. Nel corso del programma è arrivata anche la conferma che i rapporti con Eros Ramazzotti, suo primo marito nonché padre di Aurora (primogenita della conduttrice svizzera), sono stati definitivamente recuperati.

Addirittura, in mondovisione, i due ex coniugi si sono scambiati un bacio stampo in segno di amicizia. Amicizia, appunto: entrambi hanno smentito le voci di un presunto ritorno di fiamma, limitandosi a dire che sono di supporto l’un l’altra. L’amore, però, salvo clamorosi colpi di scena, non è ri-sbocciato.