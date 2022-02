Michelle Hunziker-Elisabetta Franchi, guerra per Trussardi? Parla la stilista

By

Continua a far chiacchierare la separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Secondo alcuni gossip diffusi dal settimanale Chi Elisabetta Franchi avrebbe tagliato all’ultimo la showgirl svizzera dalla sua sfilata per solidarietà al collega. Gossip a cui la Hunziker ha preferito non replicare a differenza della Franchi.

Elisabetta Franchi rompe il silenzio

Raggiunta da Fanpage alla Milano Fashion Week la famosa stilista ha negato certe indiscrezioni apparse sulla rivista di Alfonso Signorini:

“Assolutamente no. I giornali ne hanno inventate tante e ne inventano sempre tante. La verità è che sono una grande amica sia di Michelle sia di Tomaso”

Elisabetta Franchi non ha però negato di essere molto vicina a Trussardi in questo periodo particolarmente difficile: il legame con Michelle Hunziker è giunto al capolinea dopo dieci anni d’amore e due figlie insieme. Elisabetta ha fatto sapere:

“È un momento difficile e Tomaso è un grande amico e io quando vedo amici che arrivano a capolinea, io divento una mamma chioccia e gli apro il mio cuore, il mio frigo e la mia camera da letto”

In questi mesi complicati Trussardi può contare pure su Naomi Michelini, nipote e assistente privata di Elisabetta Franchi. Più volte i due sono stati pizzicati insieme e si è parlato di una storia d’amore ma i diretti interessati hanno prontamente smentito: solo una grande amicizia e nulla più.

Perché si sono lasciati Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Ad oggi restano ignoti i motivi dell’addio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Una rottura avvenuta dopo un lungo periodo di crisi nato – stando ai beninformati – durante il lockdown e mai risolta del tutto. Entrambi, però, hanno assicurato che ci saranno sempre l’uno per l’altra.

Sia Michelle sia Tomaso vogliono restare uniti come genitori per il bene delle piccole Sole e Celeste, che oggi hanno rispettivamente 8 e 6 anni. Le bambine, dopo il divorzio della Hunziker e Trussardi, si sono trasferite a Milano, nell’appartamento della madre.

L’imprenditore continuerà invece a fare la spola tra Bergamo e il capoluogo meneghino, pronto a non far mancare nulla alle sue bambine. Non è chiaro quale sia invece oggi il rapporto tra Trussardi e Aurora Ramazzotti, la primogenita di Michelle.

I due sono sempre andati molto d’accordo ma pare che nell’ultimo anno qualcosa sia cambiato. Al contrario Aurora è rimasta vicina a Marica Pellegrinelli, l’ex moglie del padre Eros che le ha dato altri due fratellini, Raffaella Maria e Gabrio Tullio.