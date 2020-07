Michelle Hunziker, tra vacanze e ritorno in tv: confidenze

Michelle Hunziker, co-conduttrice del tg satirico di Canale 5 Striscia la notizia, ha rilasciato una recente intervista al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, dove ha rivelato del futuro del programma musicale ‘All togheter now‘, ma anche raccontato come sta trascorrendo questi caldi giorni dell’estate 2020. Stando alle dichiarazioni rese dalla conduttrice, non ci sono più dubbi sul fatto che ci sarà una terza edizione del popolare talent musicale condotto al fianco di J-Ax. A causa della pandemia da Coronavirus, purtroppo, le registrazioni di All togheter now hanno subito infatti una battuta d’arresto. Era rimasto altresì sospeso il futuro stesso della trasmissione. Michelle ha però rassicurato tutti dicendo che a settembre riprenderanno le riprese e che la messa in onda sarà quasi sicuramente prevista per l’autunno. Adesso i fan del programma possono quindi tirare un sospiro di sollievo.

Misure anti-Covid per All togheter now

Come è stato anche per Temptation Island e gli altri programmi delle reti del Biscione, anche il talent musicale condotto dalla Hunziker sarà registrato mettendo in atto tutte le misure di sicurezza necessarie anti-Covid. E’ al vaglio l’ipotesi di utilizzare dei pannelli in plexiglass tra i giudici del muro. Nei giorni del lockdown tra le cose che più distraevano Michelle c’era sicuramente la musica. Tra i pezzi musicali preferiti dalla conduttrice di questa calda estate italiana, c’è “Good Times” di Ghali, ma anche J-Ax con “Una voglia assurda” e “Karaoke” dei BoomDaBash e Alessandra Amoroso. La showgirl ha spopolato sul web con i suoi video di fitness. Ed è proprio la passione per il fitness che ha portato Michelle ha ideare ‘Iron ciàpet’, un programma di fitness che si unisce a tanta bella musica e sano divertimento.

L’estate di Michelle tra montagna e mare

La Hunziker si trova attualmente in Romagna per il primo evento live di ‘Iron Ciàpet’. La riviera romagnola è un luogo d’infanzia della conduttrice svizzera. Infatti, Michelle era solita passare le sue vacanze in questi luoghi. Tra qualche settimana, la showgirl si trasferirà con la famiglia in montagna. Tra le cose che ama fare di più quando si trova lì, oltre a lunghe passeggiate anche fare il bagno nel siero di vacca. La Hunziker ama molto anche il mare, specialmente quello di Varigotti in Liguria. Momenti passati tra giochi d’acqua, buon cibo e ritmi più rilassati. Dal 5 agosto volerà in Germania per lavorare su un nuovo progetto.