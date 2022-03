Non si placa il chiacchiericcio intorno alla fine della lunga relazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due si sono detti addio dopo dieci anni insieme, di cui otto di matrimonio, e due figlie, Sole e Celeste. Stando all’ultimo gossip riportato da Dagospia, la showgirl svizzera e l’imprenditore si sarebbero lasciati un anno fa ma solo ora avrebbero deciso di rendere nota la separazione.

Sul portale di Roberto D’Agostino si legge quanto segue:

“Trussardi, a Filo, la più importante fiera dei tessuti italiana, ha candidamente detto che il matrimonio tra lui e Michelle era già finito da un anno. Solo pochi giorni fa i due ex hanno deciso di renderlo pubblico. Perché così tardi? Si dice che la rinnovata amicizia di Michelle con l’ex marito Eros lo abbia infastidito”

Le parole di Tomaso Trussardi contro Eros Ramazzotti

Tomaso non ha fatto nulla per nascondere la sua antipatia nei confronti del cantante romano, primo marito di Michelle Hunziker. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Trussardi ha accusato Eros di non essere stato presente in passato nei confronti dell’ex moglie, dalla quale ha avuto la primogenita Aurora.

“Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”

Trussardi ha poi fatto cenno all’allontanamento da Aurora Ramazzotti, con la quale aveva instaurato un buon legame fin da subito. Ignoti oggi i motivi che hanno portato la giovane conduttrice a prendere le distanze da Tomaso. Al contrario Aurora ha ancora oggi un legame molto forte con Marica Pellegrinelli, ex seconda moglie del padre Eros.

Il nuovo rapporto tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Eros Ramazzotti non ha mai replicato alle affermazioni di Tomaso Trussardi. L’artista ha assicurato di volere molto bene a Michelle Hunziker e che per lei ci sarà sempre. Non a caso ha accettato l’invito a partecipare a Michelle Impossible, l’ultimo show della Hunziker su Canale 5, e si è scambiato con la soubrette pure un dolce bacio sulle labbra che ha fatto sognare tutti.

A quanto pare, però, non c’è alcun ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. I due – dopo anni di guerre, incomprensioni e malintesi – sono tornati a frequentarsi con serenità e armonia. Entrambi sono single e più che mai concentrati sulle rispettive famiglie.

Oltre ad Aurora, Ramazzotti è padre anche di Raffaella Maria e Gabrio Tullio, avuti da Marica Pellegrinelli, dalla quale si è separato nel 2019. La modella è di recente uscita allo scoperto con il nuovo amore: il deejay olandese William Djoko. I due fanno sul serio e lui ha già conosciuto i figli di lei.