Conoscenza Michelle Hunziker e Trussardi, Feltri: “Scrivevo fingendomi lui”

By

Il giornalista, ospite a La repubblica delle donne, ha raccontato un retroscena inedito sulla Hunziker e il marito Tomaso: Feltri avrebbe fatto da cupido per la coppia

In occasione della puntata speciale dedicata all’amore e a San Valentino, all’interno dello studio di Cr4 l’irriverente giornalista e direttore di Libero ha svelato di essere stato l’artefice della nascita della storia d’amore tra l’imprenditore Tomaso Trussardi e la showgirl svizzera Michelle Hunziker. Il conduttore Piero Chiambretti ha parlato al pubblico della famosa facoltà del giornalista di far innamorare e successivamente sposare molte coppie. A questo punto, il direttore ha preso la parola e ha spiazzato tutti rivelando un anneddoto davvero curioso sulla coppia Hunziker e Trussardi. Nello specifico Feltri ha parlato del primo incontro della coppia, avvenuto in una cena dove lui era presente. Scopriamo insieme cosa ha raccontato il giornalista.

Feltri dichiara: “Ho avviato una pratica destinata a finire bene”

“Lei ha fatto innamorare e poi sposare delle persone che molti non sanno che lei è stato l’artefice”, ha affermato il conduttore rivolgendosi a Vittorio. Il direttore di Libero ha quindi confessato di aver aiutato Tomaso a conquistare la svizzera. “Tommaso Trussardi è un amico, una sera nel ristorante arriva Michelle Hunziker che è una mia amica da tantissimo tempo, il cameriere mi avvisa che è arrivata la Hunziker e dico a Trussardi ‘Vieni che te la presento, è una ragazza carina, simpatica’ e mentre gliela presentavo gli toccavo il gomito e gli ho consigliato ‘Regalale un paio di borse’ e gli ho fatto scambiare i numeri di telefonino e mi sono accorto che avevo avviato una pratica destinata a finire bene”.

Il retroscena: “I primi messaggi li ho scritti io”

Sul finale Vittorio Feltri ha confessato che sarebbe stato proprio lui ad aver inviato i primi messaggini per aiutare l’amico a corteggiare la showgirl. “Ora però devo dire una cosa riservata: i primi messaggini alla Hunziker glieli ho scritti io. Messaggini che non fossero troppo espliciti, ma delicati, ma sono stato in grado di fare dei messaggi che hanno colto l’obiettivo”.