Michelle Hunziker festeggia il compleanno: il regalo di Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker, 43 anni in uno chalet da sogno a Sauris: Tomaso Trussardi non bada a spese e fa un regalo ‘passionale’ alla moglie

Tanti auguri, Michelle Hunziker! La conduttrice di origini svizzere, oggi 24 gennaio 2020, spegne 43 candeline. Per i festeggiamenti, assieme al marito Tomaso Trussardi, si è concessa una gita ad alta quota. Un weekend tutto romanticherie e famiglia, a contatto con la natura e con le sue amate montagne. Più precisamente la family si trova in una baita da sogno a Sauris (Udine), dove ha prenotato uno chalet a 2000 metri d’altezza. E il dolce Tomaso ha regalato a Michelle una cascata di…

Cascata di rose per Michelle Hunziker

Cascata di rose per la Hunziker. Trussardi non ha badato a spese ed ha riempito la moglie con i fiori della passione, come lei stessa ha mostrato in alcune Stories pubblicate su Instagram. La festa è iniziata giovedì sera. Cena a base di piatti tipici montani. Poi, oggi, sveglia all’alba per non perdersi nemmeno un minuto di luce nella bellissima cornice presentata da Sauris. “Sono le 9.30 e siamo già tutti belli carichiiiiiiii! Evviva gli amici!”, un flash social della conduttrice svizzera, che è riscaldata da un clima intimo e familiare.

Gli auguri vip per Michelle

Cascata di rose da parte di Tomaso e cascata di auguri da parte di fan e amici. Diversi anche quelli vip che si sono fatti sentire, rilasciando un breve e affettuoso commento social per Michelle. Da “Auguri boss” di J-Ax (con cui ha condiviso l’avventura a All Together Now’), agli “Auguri” di Francesco Monte, passando per quelli di Costanza Caracciolo, Antonella Clerici e Nicola Favino; e finendo con il saluto de Le Donatella, Filippa Lagerback e il ‘genero’ Goffredo Cerza. Alla festa ad alta quota non ha potuto essere presente la figlia Aurora Ramazzotti a causa di impegni professionali. Ma ovviamente non ha fatto mancare il suo dolcissimo messaggio di auguri.