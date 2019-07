Michelle Hunziker e Trussardi sono in crisi? La cena che zittisce tutti

Michelle Hunziker e suo marito, Tomaso Trussardi, appaiono sempre più innamorati. I due scacciano così le voci che li volevano in crisi

Durante le ultime settimane si erano fatte sempre più insistenti le voci che vedevano la solare Michelle Hunziker in crisi col marito, Tomaso Trussardi. Tutto è iniziato quando i due sono stati avvistati mentre litigavano per strada e qualcuno ha iniziato a pensare che il destino della showgirl svizzera fosse legato a quello dell’ex marito, Eros Ramazzotti, che si è da poco separato da Marica Pellegrinelli. Fortunatamente le cose non stanno così, anzi, la relazione di Michelle e Tomaso va avanti tranquillamente. I due formano una coppia normale che, come tutte le altre, può avere anche i suoi momenti burrascosi. Ma una crisi non può certo essere delineata da una semplice lite.

Tomaso, Michelle e la romantica cena sul mare in Sardegna

In questi giorni la coppia si trova in vacanza in Sardegna. E proprio ieri sera Tomaso e Michelle si sono concessi una romantica cena sulla spiaggia durante la quale hanno potuto gustare tutti i prodotti tipici sardi. Belli, innamorati e più uniti che mai, con i loro dolcissimi momenti, tra scene familiari e impegni lavorativi, i due dimostrano di essere legati da un amore davvero grande. La Hunziker e il capo della celebre casa di moda sono apparsi innamoratissimi sin dall’inizio della loro relazione. I due hanno poi formato insieme una splendida famiglia con le loro due figlie, Celeste e Sole, nate nel 2013 e nel 2015. Memorabile fu la frase che Michelle Hunziker dedicò al marito dal palco dell’Ariston: “Sei così bello che ti sposerei di nuovo!”.

La simpatica confessione di Michelle: “All’inizio mi sentivo un pesce fuor d’acqua”

Durante un’intervista rilasciata per il settimanale Chi, Michelle aveva parlato proprio del suo matrimonio e di come è stato entrare nella famiglia di Tomaso. I Trussardi infatti formano una famiglia storica, simbolo dell’eleganza dello stile italiano e Michelle all’inizio si sentiva un pesce fuor d’acqua: “Ho delle brave stylist e a quarant’anni mi so anche un po’ vestire, ma io sono anche un po’ truzza, parecchio truzza, e chi mi conosce sa che se non mi controlli io ti vado in giro con i camperos” ha confessato con la verve che tanto la contraddistingue. Tomaso Trussardi, invece, sulle pagine del Corriere della Sera raccontò di essersi innamorato subito di Michelle: “Dopo un anno che la conoscevo volevo già sposarla.” Sottolineando, inoltre, di non essersi mai preoccupato della differenza d’età che li separa.