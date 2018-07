Michelle Hunziker con le tre figlie e la madre: fotografate insieme per la prima volta

Michelle Hunziker insieme ad Aurora Ramazzotti, le sue altre due figlie e alla sua mamma

Michelle Hunziker è uno dei personaggi più amati della televisione. Dopo il grande successo che ha ottenuto con il programma Vuoi Scommettere? insieme alla figlia Aurora, avuta dalla relazione con Eros Ramazzotti, Michelle si gode le vacanze con la sua famiglia. La Hunziker si trova a Milano Marittima dove è stata fotografata in esclusiva da Gente assieme alle sue tre figlie (Aurora Ramazzotti, Celeste e Sole Trussardi) e alla sua mamma Ineke. Per la prima volta, possiamo vedere le tre generazioni femminili di casa Hunziker fotografate tutte insieme. “Ci vediamo presto” avrebbe detto Michelle Hunziker al fotografo di Gente con un sorriso smagliante che dimostra lo stato di serenità che sta vivendo la showgirl assieme alla sua famiglia.

Michelle Hunziker in vacanza con la famiglia: c’è anche il fidanzato di Aurora

Non solo donne però. Anche il fidanzato di Aurora Ramazzotti è stato fotografato in compagnia della famiglia a Milano Marittima. Mentre Michelle Hunziker, Sole, Celeste e Ineke resteranno per dieci giorni nella località, pare che Aurora e il suo fidanzato Goffredo rimarranno per cinque giorni. I due sono fidanzati già da un anno e mezzo. Aurora intanto si gode le vacanze con le donne di casa e il suo Goffredo, è felicissima mentre tiene in braccio la sua sorellina Celeste. Ma la ragazza non rinuncia a dedicare del tempo al suo fidanzato, infatti, sono stati fotografati mentre si scambiano sorrisi e baci.

Michelle Hunziker: dopo le vacanze pronta a tornare in tv

Michelle Hunziker si gode la sua vacanza prima di ritornare in televisione. Nella prossima stagione, vedremo Michelle, ancora una volta, sul bancone di Striscia La Notizia. Ma Striscia non sarà l’unico programma che sarà affidato alla bella showgirl.